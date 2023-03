Behörden rätseln über unerklärliche Lichtspur am Himmel

Von: Tanja Banner

Am Himmel wird ein seltsames Phänomen entdeckt, das Augenzeugen und Behörden rätseln lässt. Was steckt hinter der mysteriösen Lichtspur?

Heilongjiang – In letzter Zeit kursieren vermehrt Videos von seltsamen Phänomenen, die am Himmel beobachtet wurden. Zuletzt wurden gleich zwei solche mysteriösen Beobachtungen über Hawaii gemacht: erst nahm das Subaru-Teleskop auf Hawaii eine ungewöhnliche blaue Spirale auf, die am Himmel entstand, sich drehte und kurze Zeit später wieder auflöste. Nur kurz danach filmte eine Kamera am Teleskop bizarre grüne Laserstrahlen, die aus dem Weltall zu kommen schienen und die Erde abtasteten.

Für beide Phänomene wurden letztendlich Erklärungen gefunden, die ihren Ursprung in der Raumfahrt haben. Auch bei dem neuesten mysteriösen Ereignis, das auf Video festgehalten wurde, könnte die Erklärung in der Raumfahrt liegen – doch noch hat niemand eine plausible Erläuterung gefunden.

Seltsames Phänomen am Himmel über China beobachtet

Ein Video zeigt, was Bewohner der chinesischen Provinz Heilongjiang am Montag (13. Februar) am Himmel sehen konnten. Ein Objekt bewegte sich mit hoher Geschwindigkeit über den Himmel und zog eine Art Lichter-Spur hinter sich her. Was hinter dem aufsehenerregenden Phänomen am Himmel über China steckt, ist bisher noch völlig unklar.

„Ich habe bisher noch nie so etwas gesehen, kein Geräusch, sehr hoch und sehr hell“, zitiert ein lokaler Medienbericht einen Anwohner. Die Aufnahme wurden von mehreren Augenzeugen in den sozialen Medien verbreitet. Zu sehen ist eine kurze Flugbahn, auf der immer wieder neue helle Lichter aufleuchten, während die alten Lichter zu verblassen scheinen.

Lichter tauchen in einer Reihe am Himmel auf – ist es „Starlink“ von SpaceX?

Die örtliche Wetterbehörde sei nicht in der Lage, eine Erklärung für das Phänomen zu finden, heißt es in einem Bericht von Ifeng News auf Twitter. Das zuständige Amt für Zivilschutz habe mitgeteilt, dass keine Manöver der chinesischen Luftwaffe gemeldet wurden.

Am Himmel über China wurde diese „Lichterkette“ entdeckt. Was dahinter steckt ist unklar. © Screenshot Ifeng News auf Twitter/Montage IPPEN.MEDIA

Eine Kette von Lichtern, die in einer Reihe am Himmel auftauchen – viele Nutzer sozialer Medien schließen von dieser Beschreibung direkt auf die „Starlink“-Satelliten von SpaceX. Doch die Phänomene rund um die Internetsatelliten sahen bisher immer anders aus. Es wird sich zeigen, ob Fachleute noch eine Erklärung für das Phänomen finden.

Das Rätsel um die seltsame Lichtspur über China kommt zu einer Zeit, in der die USA einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon sowie drei weitere ungeklärte Flugobjekte abgeschossen haben. Mittlerweile hat sich US-Präsident Joe Biden jedoch zu Wort gemeldet und erklärt, dass es sich bei den drei weiteren Objekten möglicherweise um Objekte aus der Forschung handelt. (tab)

