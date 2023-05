Supernova kann weit entfernte Planeten schädigen – „Könnte ein Massenaussterben auslösen“

Von: Tanja Banner

Explodiert ein Stern als Supernova, kann das für Planeten in einer Entfernung von bis zu 160 Lichtjahren sehr gefährlich sein – erst recht, wenn es dort Leben gibt.

Urbana-Champaign – Ein Stern, der als Supernova explodiert, bedeutet für Planeten in der Nähe ein größeres Risiko als bisher gedacht. Das zeigt eine neue Studie, die ein Forschungsteam mithilfe des Chandra-Röntgenteleskops der Nasa und anderen Röntgenteleskopen erstellt hat. Bisher ging die Forschung davon aus, dass nur Planeten in einem Umkreis von 50 Lichtjahren um eine Supernova von deren Auswirkungen betroffen sind. Die Studie, die im Fachmagazin The Astrophysical Journal publiziert wurde, zeigt nun, dass auch in einer Entfernung von 160 Lichtjahren noch Gefahr droht.

Außerdem hat die Forschungsgruppe herausgefunden, dass Supernovae für nahegelegene Planeten noch auf andere Weise gefährlich sein können, als bisher bekannt. Bislang ging die Forschung davon aus, dass vor allem zwei Ereignisse rund um eine Supernova für Planeten in der näheren Umgebung fatal sein können: Die starke Strahlung, die in den Tagen und Monaten nach der Explosion beim Planeten ankommt, sowie die energetischen Partikel, die erst mehrere hundert bis tausende Jahre später eintreffen. Doch das war offenbar noch nicht alles.

Wie eine Supernova die Atmosphäre von Planeten angreift

Im Nachgang einer Supernova entstehen auch Röntgenstrahlen, die ebenfalls gefährlich sein können, wie die neue Studie zeigt. Trifft die Druckwelle der Supernova dichtes Gas in der Umgebung, kann eine besonders hohe Dosis an Röntgenstrahlung entstehen, die Monate bis Jahre nach der Explosion bei einem Planeten in der näheren Umgebung eintrifft und Jahrzehnte lang anhalten kann.

„Wenn eine Welle von Röntgenstrahlen über einen nahegelegenen Planeten hinwegfegt, würde die Strahlung die Atmosphärenchemie des Planeten stark verändern“, erklärt Studienleiter Ian Brunton (University of Illinois in Urbana-Champaign), in einer Mitteilung. „Bei einem erdähnlichen Planeten könnte dieser Prozess einen beträchtlichen Teil des Ozons auslöschen, das das Leben letztlich vor der gefährlichen ultravioletten Strahlung seines Wirtssterns schützt.“

Würde ein Planet mit der Biologie der Erde dauerhaft mit hochenergetischer Strahlung einer nahen Supernova getroffen, könnte das zum Aussterben einer großen Zahl von Organismen führen. Vor allem Meeresorganismen, die am Anfang der Nahrungskette stehen, wären betroffen. „Die Auswirkungen könnten erheblich genug sein, um ein Massenaussterben auszulösen“, heißt es in der Mitteilung.

Gefährliche Supernova-Auswirkungen: Erde ist nicht in Gefahr

Derzeit besteht zumindest für die Erde jedoch offenbar kein Grund zur Besorgnis. „Die Erde ist momentan nicht durch ein solches Ereignis gefährdet, da es keine potenziellen Supernovae innerhalb der Röntgengefahrenzone gibt“, sagt Mitautor Connor O‘Mahoney und ergänzt: „Es kann jedoch sein, dass solche Ereignisse in der Vergangenheit der Erde eine Rolle gespielt haben.“

Es gibt zahlreiche Hinweise dafür, dass es in der Vergangenheit Supernovae in der Nähe der Erde gegeben haben dürfte. An verschiedenen Orten in aller Welt haben Forscher beispielsweise eine bestimmte Art radioaktiven Eisens entdeckt – ein deutliches Indiz für eine Supernova. Die Forschung geht davon aus, dass vor zwei und vor acht Milliarden Jahren je eine Supernovae in Erdnähe stattgefunden hat, schätzungsweise 65 und 500 Lichtjahre von unserem Heimatplaneten entfernt. Mit konkreten Massenaussterbe-Ereignissen können diese Supernovae jedoch bisher nicht in Verbindung gebracht werden.

Der Supernova-Überrest Cassiopeia A ist rund 11.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. © imago images/Cover-Images

Forschungsgruppe hat 31 Supernovae mit Röntgenteleskopen untersucht

Für die Studie hat die Forschungsgruppe 31 Supernovae und deren Nachwirkungen mit Röntgenteleskopen untersucht. Dabei entdeckten sie die möglicherweise tödlichen Auswirkungen von Supernovae, die mit ihrem Umfeld interagieren und die Atmosphäre von Planeten in einer Entfernung von bis zu 160 Lichtjahren schädigen können. Weil Röntgenbeobachtungen von Supernovae selten sind, setzen die Autorinnen und Autoren der Studie auf weitere Beobachtungen. „Die weitere Erforschung der Röntgenstrahlung von Supernovae ist nicht nur für das Verständnis des Lebenszyklus von Sternen wertvoll“, sagt Co-Autor Brian Fields. „Es hat auch Auswirkungen auf Bereiche wie Astrobiologie, Paläontologie und die Erd- und Planetenwissenschaften.“

Auch wenn die Erde vor der Bedrohung durch eine Supernova derzeit sicher zu sein scheint – viele andere Planeten in der Milchstraße sind es nicht. (tab)