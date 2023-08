Sternschnuppen-Schauer im August: Wo die Perseiden am besten am Himmel zu sehen sind

Von: Felix Busjaeger

Jetzt können die Perseiden beobachtet werden. Im August steht wieder der Höhepunkt des Himmelspektakels an. (Symbolbild) © patrickdaxenbichler/Imago

Sternschnuppen im Sommer beobachten: Auch im August 2023 zeigen sich die Perseiden wieder am Himmel und sorgen für Begeisterung. Wo sie besonders gut zu sehen sind.

Berlin – Die Perseiden im August 2023 gehören zu den astronomischen Highlights des Jahres: Zahlreiche Sterngucker zieht es nach draußen, um in den lauen Sommernächten, den Sternschnuppen-Schauer zu beobachten. Doch wie jedes Jahr stellt sich nun wieder die Frage, wo die Perseiden am besten am Himmel zu sehen sind. Während Astrofans in den Städten in der Regel das Nachsehen haben, gibt es zahlreiche Plätze in Deutschland, die zu einem nächtlichen Ausflug einladen und von denen man den Leuchtregen beobachten kann.

Perseiden am Himmel beobachten: Wo die Sternschnuppen im August 2023 am besten zu sehen sind

Sterne oder den Mond beobachten – im Sommer 2023 geht das wieder sehr gut. Bereits zum Monatsanfang zeigte sich am 1. August ein sogenannter Supermond und auch zum Monatsende wird ein „Blue Moon“ zu sehen sein. Doch der Höhepunkt der Perseiden ist immer eine besondere Zeit. Das Außergewöhnliche: Die Perseiden im August gehören zu den stärksten und bekanntesten Sternschnuppenregen des Jahres. Auch für Laien ist es daher häufig sehr einfach, die Sternschnuppen am Himmel zu beobachten. Mit etwas Planung sollte dies gelingen. Dabei wichtig: Wann die Perseiden sichtbar sind.

Wo die Perseiden im August 2023 zu sehen sind, sollte daher bereits im Vorfeld geklärt worden sein. Ebenso ist es wichtig zu wissen, in welche Himmelsrichtung man blicken muss, um die Sternschnuppen beobachten zu können. Der Anhaltspunkt ist das Sternbild Perseus. Hierfür sollte der Blick Richtung Osten oder Nordosten auf den Nachthimmel gerichtet werden. Übrigens: Vom Sternbild Perseus lässt sich auch der Name der Perseiden ableiten. Im August 2022 war das Beobachten der Perseiden teilweise dennoch schwierig.

Perseiden wo am Himmel beobachten: Im August 2023 gibt es in Deutschland gute Chancen

Die Perseiden im August sind häufig so stark sichtbar, weil die Erde jedes Jahr um diese Zeit die Bahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle kreuzt. Dann fallen große Mengen an Trümmern des Kometen in die Erdatmosphäre und verglühen. Dass die Perseiden sichtbar sind, liegt dann insbesondere daran, dass die Beobachtungslage auf der Nordhalbkugel der Erde besonders günstig ist. Im deutschsprachigen oder mitteleuropäischen Raum stehen die Chancen daher sehr gut, einen guten Blick auf die Sternschnuppen zu bekommen.

Tipps für das Beobachten der Sterne: So sehen Sie die Perseiden Das Beobachten der Sterne kann schnell zur Frustration werden: Mitunter ist der Nachthimmel einfach erschlagend und Sterngucker können sich nicht orientieren. Tipps für das Beobachten der Perseiden gibt es viele. Doch am wichtigsten ist, dass möglichst ein idealer Standort gewählt wird. Außerdem gilt: Sterne ziehen nachts von Ost nach West. Als fester Orientierungspunkt kann auch der Polarstern Polaris genutzt werden. Ausgehend von diesem Punkt, kann dann das Sternbild Perseus gesucht werden. Doch am wichtigsten ist beim Beobachten der Sterne oder der Perseiden ist: Zeit einplanen – und an warme Kleidung und ausreichend Verpflegung denken.

Die Perseiden im August 2023 lassen sich von daher in Deutschland fast überall beobachten. Viel wichtiger ist bei der Frage „Wo die Perseiden sichtbar sind“ aber die Helligkeit am Standort. Durch die Urbanisierung ist die Lichtverschmutzung vielerorts ein echtes Problem beim Sterne beobachten. Branchenmagazine und Wissenschaftler küren daher seit längerem ausgewählte Orte, an denen künstliches Licht den Blick auf die Sterne möglichst kaum verfälscht. Unter anderem die Nordseeinseln, einzelne Gebiete in Ostdeutschland, aber auch die Zugspitze und Regionen in Baden-Württemberg gehören dazu.

Perseiden 2023 beobachten: Wo die Sternschnuppen am besten zu sehen sind

Ein weiterer Faktor, der beim Beobachten des Höhepunkts der Perseiden im August 2023 beachtet werden muss, ist das Wetter. Der diesjährige Sommer präsentierte sich bisher eher durchwachsen und mit viel Regen. Starke Bewölkung kann den Blick auf den Sternenhimmel dabei stark behindern. Aktuelle Wetterprognosen geben aber Grund zur Hoffnung: Zum Höhepunkt der Perseiden soll das Wetter deutlich aufklaren. Gute Chancen könnten sich dann besonders in Norddeutschland ergeben. (feb)