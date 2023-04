Astronomen entdecken ältestes aktives schwarzes Loch

Von: Tanja Banner

Teilen

Ein schwarzes Loch (Symbolbild). © IMAGO/Cover-Images

In Daten des „James Webb“-Weltraumteleskops macht ein Forschungsteam eine überraschende Entdeckung: In einer Galaxie versteckt sich das älteste aktive schwarze Loch.

Austin – Gemeinsam mit einem Forschungsteam hat die Astrophysikerin Rebecca Larson von der University of Texas das am weitesten entfernte und damit älteste bisher bekannte schwarze Loch entdeckt. Die Neuentdeckung versteckte sich in CEERS_1019, einer der ältesten bisher bekannten Galaxien, die 2015 vom „Hubble“-Weltraumteleskop entdeckt wurde und 570 Millionen Jahre nach dem Urknall bereits existierte.

Die Forschungsgruppe fand das schwarze Loch mithilfe des Weltraumteleskops „James Webb“ (JWST), das das Weltall im infraroten Spektrum beobachtet. „Dieses Ziel war die hellste bekannte Galaxie mit großer Rotverschiebung [je größer die Rotverschiebung, desto früher war das Objekt im Universum vorhanden, Anm. d. Red.] in unserem Programm, also richteten wir alle vier JWST-Instrumente darauf“, erklärt Larson auf Twitter. Nur eine Stunde lang blickte das Weltraumteleskop auf die Galaxie und konnte dabei eine große Menge an Daten sammeln, in denen die Forschungsgruppe eine echte Überraschung fand.

Blick in die Tiefen des Universums – So sieht „Hubble“ das Weltall Fotostrecke ansehen

Aktiver galaktischer Kern in uralter Galaxie entdeckt: Ältestes schwarzes Loch

Im Zentrum der Galaxie befindet sich demnach ein aktiver galaktischer Kern (AGN), also ein schwarzes Loch, das aktiv Materie verschlingt. „Wir haben den am weitesten entfernten aktiven galaktischen Kern und das am weitesten entfernte und früheste schwarze Loch gefunden, das wir bisher kennen“, erklärt Larson gegenüber ScienceAlert. Für die Forscherinnen und Forscher ist der Fund eine Überraschung: Typischerweise kann man bei Galaxien im frühen Universum entweder das Licht von Sternenentstehung oder das Licht eines aktiven galaktischen Kerns wahrnehmen. Dass bei der Galaxie CEERS_1019 beides gleichzeitig zu sehen ist, war unerwartet.

„Ich war so überrascht wie alle anderen“, erzählt Larson. „Wir haben wochenlang darüber gestritten, welches von beiden es sein sollte, das eine oder das andere. Und es stellte sich heraus, dass es beides ist.“ Das schwarze Loch habe einen gewissen Einfluss auf die Emissionslinien, die JWST von dem weit entfernten Objekt eingefangen hat, „aber der größte Teil des Lichts, das wir auf unseren Bildern sehen, wird immer noch von dem sternbildenden Teil der Galaxie dominiert“, betont Larson.

Schwarzes Loch existierte bereits 570 Millionen Jahre nach dem Urknall

Das schwarze Loch in der Galaxie CEERS_1019 ist nicht das erste aktive supermassereiche Loch, das vor mehr als 13,2 Milliarden Jahren existierte, aber das bisher älteste entdeckte Objekt. Die bisher bekannten Objekte sind jedoch deutlich massereicher als CEERS_1019, dessen schwarzes Loch „nur“ etwa zehn Millionen Sonnenmassen hat.

Sehr alte bekannte aktive supermassereiche schwarze Löcher J1342+0928 (800 Mio. Sonnenmassen) 690 Millionen Jahre nach dem Urknall J0313-1806 (1,6 Mrd. Sonnenmassen) 670 Millionen Jahre nach dem Urknall CEERS_1019 (10 Mio. Sonnenmassen) 570 Millionen Jahre nach dem Urknall

Das Forschungsteam um Larson geht davon aus, dass das von ihnen entdeckte schwarze Loch eine Art „Zwischenschritt“ ist hin zu den späteren, größeren Galaxien und schwarzen Löchern. „Wir wussten nicht und wissen immer noch nicht, wie die schwarzen Löcher in diesen Galaxien so früh im Universum so massereich wurden“, erklärt Larson bei ScienceAlert. „Wir haben also etwas gefunden, von dem wir glauben, dass es der Vorläufer oder das Ding sein könnte, aus dem diese unglaublich massiven Quasare [aktive Kerne einer Galaxie, Anm. d. Red.] entstanden sind.“

Die Studie der Forschungsgruppe wurde auf dem Preprint-Server ArXiv veröffentlicht und beim Fachmagazin The Astrophysical Journal zur Publikation eingereicht.

Erst kürzlich hat ein Forschungsteam das größte bisher bekannte schwarze Loch entdeckt. Es hat mehr als 30 Milliarden Sonnenmassen. (tab)