Schmetterlinge nach Sauron aus Herr der Ringe benannt

Die schwarzen Ringe auf den leuchtend orangefarbenen Flügeln des Schmetterlings erinnern an das allsehende Auge, das in den Büchern von J. R. R. Tolkien beschrieben und in der Filmreihe dargestellt wird. © Blanca Huertas//Natural History Museum/PA Media/dpa

Benannt nach einem Bösewicht: Tolkiens Sauron verleiht einer neu entdeckten Schmetterlings-Gattung ihren Namen. Wie ähnelt das Tier der „Herr der Ringe“-Figur?

London - Wissenschaftler haben eine neu entdeckte Schmetterlings-Gattung nach dem Bösewicht Sauron aus der Fantasy-Buchreihe „Herr der Ringe“ benannt. Grund dafür ist das auffällige Muster mit schwarzen Ringen auf gelbem Grund auf den Flügeln der Tiere, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine Mitteilung des Natural History Museums in London meldete. Die Ringe ähneln demnach dem alles sehenden Auge Saurons aus den Büchern von J.R.R. Tolkien.

„Saurona“: Nur zwei Arten bekannt

Bisher sind nur zwei Arten der als „Saurona“ bezeichneten Schmetterlinge bekannt: Saurona triangula and Saurona aurigera. Die an der Entdeckung der Tiere beteiligten Forscher gehen demnach aber davon aus, dass es noch weitere Arten gibt, die bisher noch nicht beschrieben wurden. Neben Unterschieden im Aussehen analysierten sie auch die DNA der Tiere.

„Diesen Schmetterlingen einen ungewöhnlichen Namen zu geben, hilft dabei, Aufmerksamkeit auf diese zu wenig wahrgenommene Gruppe zu lenken“, sagte Schmetterlings-Kuratorin Blanca Huertas vom Natural History Museum der PA-Meldung zufolge.

Die Beschreibung der nun als Saurona bezeichneten Schmetterlinge ist Teil eines größeren internationalen Forschungsprojekts, bei dem 400 Arten untersucht wurden. Beteiligt waren neben Experten des Natural History Museums in London auch Wissenschaftler der Universität Harvard, des Florida Museums of Natural History und des Zoological Research Museums Alexander Koenig. Die Ergebnisse sollen in dem Fachmagazin „Systematic Entomology“ veröffentlicht werden.

Neben Schmetterlingen gibt es auch bereits einen Mistkäfer, einen Frosch und einen Dinosaurier, die nach Sauron bezeichnet sind. dpa