China schickt erstmals Zivilisten ins Weltall

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Zum ersten Mal in der Geschichte Chinas fliegt ein Zivilist ins All. Zusammen mit zwei Kollegen löst er die Besatzung der Raumstation „Tiangong“ ab.

Jiuquan – Die chinesische Raumstation „Tiangong“ bekommt eine neue Besatzung. Mit dem Wissenschaftler Guio Haichao, Professor für Luft- und Raumfahrt an der Universität in Peking, hat China zum ersten Mal in seiner Geschichte einen Zivilisten ins All entsendet, wie die chinesische Behörde für bemannte Raumfahrt mitgeteilt hatte. Bislang waren alle Taikonauten, also chinesische Raumfahrer, Mitglied der Volksbefreiungsarmee. Begleitet wird Haichao von den Taikonauten Jing Haipeng und Zhu Yangzhu.

China schickt ersten Zivilisten in All – gemeinsam mit dem erfahrensten Taikonauten

Passen zum siebten chinesischen „Nationaltag der Arbeiter in Wissenschaft und Technologie“ ist Haichao ein absolutes Novum in der Geschichte der chinesischen Raumfahrt. Als erster ziviler Raumfahrer soll sich der 36-jährige Wissenschaftler um Experimente an Bord der „Tiangong“ um Experimente kümmern. Nach einem halben Jahr sei dies der erste Crewwechsel der Raumstation überhaupt seit der Inbetriebnahme im vergangenen Jahr.

Mit dem Wissenschaftler Gui Haichao (l.) schickt China zum ersten Mal einen Zivilisten ins All – begleitet von den Astronauten Jing Haipeng und Zhu Yangzhu. © dpa/Xinhua

Am Dienstag hat die chinesische Behörde für bemannte Raumfahrt laut Nachrichtenagentur Xinhua ihre drei Taikonauten mit einer Zeremonie am Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi im Nordwesten Chinas ins All verabschiedet. Bereits im Mai hatte die Behörde ihre Besatzung vorgestellt. Demnach ist der 56-jährige Haipeng Kommandant der Mission. Es sei bereits seine vierte Mission im All, kein anderer chinesischer Raumfahrer sei öfter dort gewesen.

Raumfahrtzentrum verkündet 19 Minuten nach Raketenstart einen „vollen Erfolg“

Mit an Bord ist auch Taikonaut Zhu Yangzhu. Für den 36-Jährigen ist die Mission – wie für Haichao auch – der erste Einsatz im Weltall. Kommandant Haipeng erklärte zuvor über die Zusammenarbeit und das Training des Teams: „Wir kommen so gut miteinander aus wie eine Familie“. Bereits Anfang Mai ist eine Frachtrakete zur „Tiangong“ gestartet, um die künftige Crew bereits im Voraus mit Proviant, Treibstoff und Ersatzteilen zu versorgen.

Bereits 18 Minuten nach dem Start des Raumschiffes „Shenzhou 16“ mit den drei neuen Besatzungsmitgliedern verkündete der Direktor des Raumfahrtzentrums, Zou Lipeng, einen „vollen Erfolg“ des Raumschiff-Startes, das mithilfe einer Rakete des Typs „Langer Marsch 2F“ in den Orbit befördert wurde. Das Raumschiff habe wie geplant seine Umlaufbahn erreicht.

Alte Besatzung der Raumstation „Taingong“ soll Samstag zurückkehren

Zudem hätten sich auch die Sonnensegel der Maschine problemlos geöffnet. Insgesamt sollen die drei Taikonauten fünf Monate auf der Raumstation verbringen. Die bisherige Besatzung der Raumstation Fei Junlong, Deng Qingming und Zhang Lu, soll am Samstag zur Erde zurückkehren.

Im Zuge dessen kündigte China zudem an, künftig auch ausländische Astronauten in seiner Raumstation willkommen zu heißen. Dafür gebe es Kooperationsprojekte unter anderem mit dem UN-Weltraumbüro, der Europäischen Raumfahrtagentur Esa und aufstrebenden Raumfahrtnationen. China entwickele zudem ein wiederverwendbares Raumschiff für künftige Flüge ins All. Zuvor hatte der US-Kongress eine Mitarbeit Chinas an der ISS aus Sicherheitsgründen abgelehnt.