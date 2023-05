Chinesischer Rover entdeckt Hinweise auf Schnee auf dem Mars

Von: Tanja Banner

Der chinesische Mars-Rover „Zhurong“ hat vor seinem „Tod“ auf dem Mars Sanddünen untersucht und dort eine aufregende Entdeckung gemacht.

Peking – Gerade erst hat China erklärt, warum der Mars-Rover „Zhurong“ nach einem geplanten Winterschlaf nicht mehr aufgewacht ist, da wird eine Studie veröffentlicht, die Daten nutzt, die der Rover vor seinem Ableben zur Erde geschickt hat. Wie die chinesische Akademie der Wissenschaften (CAS) in einer Mitteilung schreibt, hat der „Zhurong“-Rover auf Dünenflächen auf dem Mars Hinweise auf Wasser gefunden. Die Studie wurde im Fachjournal Science Advances veröffentlicht.

Vorherige Studien hatten bereits mehrfach gezeigt, dass es auf dem Mars einst Wasser gegeben hat. Doch als der rote Planet seine Atmosphäre verlor, veränderte sich das Klima dramatisch – heute ist es nur schwer möglich, dass flüssiges Wasser auf dem Mars existieren kann. Das hat unter anderem mit dem sehr geringen atmosphärischen Druck auf dem roten Planeten zu tun. Flüssiges Wasser kann auf der Oberfläche des Mars nur in Tiefebenen, die sich hauptsächlich auf der Nordhalbkugel befinden, existieren – und das auch nur bei hohen Temperaturen und für wenige Stunden.

Chinesischer Rover untersucht Mars-Dünen

Doch in den Daten, die „Zhurong“ zur Erde geschickt hat, fanden die Forscher um Qin Xiaoguang vom CAS etwas Neues: Hinweise auf die Anwesenheit von flüssigem Wasser in niedrigen Breitengraden auf dem Mars. Mithilfe mehrerer Kameras des Rovers konnte die Forschungsgruppe unter anderem Krusten, Risse, Granulation und eine streifenförmige Spur auf den Dünenoberflächen auf dem Mars entdecken. Per Spektralanalyse untersuchten die Forscher außerdem die Oberflächenschicht der Dünen.

„Aus den von ‚Zhurong‘ und anderen Mars-Rovern gemessenen meteorologischen Daten schlossen wir, dass diese Merkmale der Dünenoberfläche mit der Beteiligung von flüssigem Salzwasser zusammenhängen, das durch das Schmelzen von Frost und Schnee entsteht, der bei Abkühlung auf die salzhaltigen Dünenoberflächen fällt“, erklärt Qin in der CAS-Mitteilung.

Dünen auf dem Mars sollen 400.000 bis 1,4 Millionen Jahre alt sein

Das Alter der Dünen wird von der Forschung auf 400.000 bis 1,4 Millionen Jahre geschätzt. Zu dieser Zeit waren die Bedingungen auf dem Mars bereits so, wie sie heute sind: Flüsse und Seen waren längst ausgetrocknet. Trotzdem scheint es zu dieser Zeit eine Interaktion zwischen den Dünen und Frost oder Schnee gegeben zu haben, glauben die Forscher. „Wir denken, es könnte eine kleine Menge gewesen sein... nicht mehr als ein Wasserfilm an der Oberfläche“, erklärt Qin gegenüber ABC News.

Tatsächlich hat der chinesische Rover nicht direkt Wasser in Form von Schnee oder Frost gefunden – mithilfe von Computersimulationen und Beobachtungen anderer Rover kamen die chinesischen Forscher zu dem Schluss, dass es auf dem Mars auch heutzutage zu bestimmten Zeiten noch Bedingungen geben könnte, in denen es Wasser gibt. „Das ist wichtig, um die Entwicklungsgeschichte des Marsklimas zu verstehen, nach einer bewohnbaren Umgebung zu suchen und wichtige Hinweise für die zukünftige Suche nach Leben zu erhalten“, betont Qin. (tab)