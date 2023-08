Perseiden im August beobachten: Wo und wann die Sternschnuppen zu sehen sind

Von: Felix Busjaeger

Eine Sternschnuppe zieht über dem Leuchtturm Bülk am Ufer der Ostsee ihre Bahn. Im Norden lassen sich die Perseiden besonders gut beobachten. © Axel Heimken/dpa

Die Perseiden erreichen im August 2023 wieder ihren Höhepunkt. Beim Beobachten ist es wichtig, wo die Astrofans ihren Posten aufschlagen und wann sie in den Himmel blicken.

Im August sind Sternschnuppen immer wieder ein absolutes Highlight von Astrofans. Doch wo lassen sich die Perseiden beobachten? Während in Deutschland in der Regel gute Bedingungen herrschen, um das Spektakel am Himmel beobachten zu können, wird es auf der südlichen Erdhalbkugel schwieriger. Mitunter spielt aber auch das Wetter nicht mit und die Sternschauer liegen hinter einer dicken Wolkendecke versteckt.

Wann die Perseiden am besten beobachtet werden können, lesen Sie bei Kreiszeitung.de.

Die Perseiden 2023 sind ein alljährlich wiederkehrendes Himmelsereignis, das im Zusammenhang mit der Flugbahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle steht. Auch in Norddeutschland lassen sich die Perseiden beobachten. Aktuelle Wetterprognosen geben aber Grund zur Hoffnung: Zum Höhepunkt der Perseiden soll das Wetter deutlich aufklaren. Besonders im Norden und Niedersachsen werden klare Nächte erwartet.