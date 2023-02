Private Mondmission Peregrine bekommt einen neuen Landeplatz

Von: Patrick Klapetz

Der „Peregrine Lander“ von Astrobotic auf der Mondoberfläche (künstlerische Darstellung). © Astrobotic

Die bevorstehende kommerzielle Mondmission Peregrine von dem US-Start-up Astrobotic sollte in 2023 zum Mond aufbrechen und auf seiner Oberfläche landen. Gemeinsam mit der NASA hat sich das Unternehmen nun für einen anderen Landeort entschieden.

Washington DC (USA) – Das private US-amerikanische Raumfahrtunternehmen Astrobotic will zum Mond fliegen und auf dessen Oberfläche landen. An Bord werden auch kleine Pakete von der Deutschen Post DHL sein, die Moonboxen. Jetzt muss Astrobotic seinen geplanten Landeplatz auf dem Mond jedoch umverlegen.

Gemeinsam mit der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA hat sich das Unternehmen dafür entschieden, einen Ort von größerem wissenschaftlichen Interesse für seinen Landeanflug zu wählen. Die Landefähre Peregrine (engl. Wanderfalke) soll nun in der Nähe der Region Gruithuisen Domes am nordöstlichen Rand des Oceanus Procellarum (Ozean der Stürme) landen. Die Region befindet sich auf dem westlichen Teil der uns zugewandten Mondseite.

Warum gibt es so viel Siliziumdioxid auf dem Mond?

Ursprünglich sollte Peregrine in der Region Lacus Mortis, eine Basaltebene auf der nordöstlichen, uns zugewandten Mondseite, landen. Dieser Ort soll ein relativ sicheres Landegebiet sein. „Mit zunehmender Reife der Artemis-Aktivitäten der NASA wurde jedoch deutlich, dass die Agentur den wissenschaftlichen Wert der NASA-Nutzlasten erhöhen könnte, wenn sie an einen anderen Ort gebracht würden“, heißt es vonseiten der Raumfahrtbehörde.

Die NASA plant einen Lander und einen Rover zu den Gruithuisen-Kuppeln zu schicken, die in diesem kontrollierten Mosaik zu sehen sind. Die Kuppeln befinden sich auf 36,3° N, 319,8° E. Das Bild ist 55 Kilometer breit, Norden ist oben. © ASA/GSFC/Arizona State University

In der neu ausgewählten Region soll es viele Siliziumdioxid-Vorkommen geben. Ein Stoff, der auf der Erde als Hauptbestandteil von Quarz-Gläsern verwendet wird. Warum diese Region so reich an Siliziumdioxid ist, ist ein Rätsel. Der Peregrine-Lander soll mit einem dem Lunar-VISE ausgestattet sein, ein Instrument, dass das Siliziumdioxid-Vorkommen an den Gruithuisen-Kuppeln untersuchen soll.

Es wird vermutet, dass diese Kuppeln durch ein klebriges, kieselsäurereiches Magma entstanden sind, das in seiner Zusammensetzung dem Granit ähnelt. Auf der Erde benötigen solche Formationen Ozeane aus flüssigem Wasser und Plattentektonik, um sich zu bilden. Da diese Schlüsselkomponenten auf dem Mond fehlen, fragen sich Mondforscher, wie diese Kuppeln entstanden sind und sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Selbst die Frage nach der Entstehung des Mondes ist heute noch ungeklärt.

Wann startet die Peregrine-Mission zum Mond?

Der Startermin wurde bereits mehrfach verschoben. Die Peregrine-Mission sollte eigentlich im Frühjahr 2023 zum Mond aufbrechen. Laut der NASA könnte der Start aber erst im November 2024 erfolgen.

Astrobotic teilte am 25. Januar mit, dass die Tests des Landegeräts abgeschlossen sind. Nun wird auf das „grüne Licht“ für die Startvorbereitung in Cape Canaveral gewartet. Diese wird von der ULA (United Launch Alliance, dtsch. Vereinigte Startgemeinschaft) verteilt. Die Vulcan Centaur-Rakete selbst ist letzten Monat in Cape Canaveral eingetroffen und wird nun für den Start vorbereitet. Wann der Start somit genau erfolgen wird, ist weiterhin unklar.