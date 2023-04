Wann der nächste Vollmond am Himmel zu sehen ist

Mondkalender 2023

In jedem Monat steht ein Vollmond am Himmel. Wann der nächste Vollmond zu sehen ist, verrät ein Blick in den Mondkalender für das Jahr 2023.

Hamburg – Der Vollmond ist in manchen Nächten besonders beeindruckend anzusehen, wenn er am dunklen Himmel steht. Doch der Vollmond ist nicht nur ein schöner Anblick am Himmel, sondern auch essenziell für das Leben auf der Erde. Der Mond beeinflusst die Gezeiten und stabilisiert das Klima auf unserem Planeten. Es wird vermutet, dass es ohne den Mond kein Leben auf der Erde geben würde.

Der Mond entstand offenbar innerhalb kurzer Zeit, wie eine kürzlich durchgeführte Simulation nahelegt. Vor 4,5 Milliarden Jahren kollidierte der etwa Mars-große Protoplanet Theia mit der Erde. Die Bruchstücke von Theia sammelten sich in der Erdumlaufbahn und bildeten innerhalb weniger Stunden den Mond.

+ Wann der nächste Vollmond am Himmel steht, verrät der Blick in den Mondkalender. © Aaron Chown/dpa

Wann der nächste Vollmond am Himmel steht – Mondkalender für 2023

Weil der Mond am Himmel nicht immer gleich aussieht, faszinierte er die Menschheit schon immer. Ein gesamter Mondphasen-Zyklus dauert 29 Tage, 12 Stunden und 43 Minuten, was bedeutet, dass der nächste Vollmond immer innerhalb von maximal 29,5 Tagen auftritt. Innerhalb der 29,5 Tage durchläuft der Mond verschiedene Phasen – beginnend mit dem unsichtbaren Neumond, gefolgt vom zunehmenden Sichelmond bis hin zum voll beleuchteten Vollmond. Anschließend nimmt die Sichel wieder ab, bis der Mond schließlich wieder als Neumond unsichtbar wird.

Doch wann steht der nächste Vollmond denn nun am Himmel? Der Mondkalender für das Jahr 2023 hilft weiter.

Die Termine für Vollmond 2023 im Überblick:

Liste aller Vollmonde 2023 Vollmond im Januar 2023: 07. Januar 2023, 00.09 Uhr Vollmond im Februar 2023 (Mikromond): 05. Februar 2023, 19.30 Uhr Vollmond im März 2023: 07. März 2023, 13.42 Uhr Vollmond im April 2023: 06. April 2023, 06.37 Uhr Vollmond im Mai 2023: 05. Mai 2023, 19.36 Uhr Vollmond im Juni 2023: 04. Juni 2023, 05.43 Uhr Vollmond im Juli 2023: 03. Juli 2023, 13.40 Uhr Vollmond im August 2023 (Supermond): 01. August 2023, 20.33 Uhr Vollmond im August 2023 (Blue Moon): 31. August 2023, 03.37 Uhr Vollmond im September 2023: 29. September 2023, 11.58 Uhr Vollmond im Oktober 2023: 28. Oktober 2023, 22.24 Uhr Vollmond im November 2023: 27. November 2023, 10.16 Uhr Vollmond im Dezember 2023: 27. Dezember 2023, 01.33 Uhr

Mondphasen-Zyklus entspricht nicht genau einem Monat

Da ein Mondphasen-Zyklus nicht genau einem Monat entspricht, verschieben sich die Termine für Voll- und Neumond in jedem Monat etwas. Wenn es jedoch zwei Vollmonde in einem Monat gibt, wird das Phänomen „blauer Mond“ genannt. Das bedeutet, dass der zweite Vollmond in einem Kalendermonat erscheint. Dies kann nur passieren, wenn ein Vollmond am Anfang eines Kalendermonats auftritt und der Monat möglichst viele Tage hat. Im Jahr 2023 wird ein „blauer Mond“ im August zu sehen sein, da der erste Vollmond am 1. August und der zweite Vollmond am 31. August ist.

Der größte Vollmond des Jahres 2023, der Supermond, wird am 1. August am Himmel stehen, der kleinste Vollmond war im Februar zu sehen.

Die Termine für Neumond 2023 im Überblick:

Liste aller Neumonde 2023 Neumond im Januar 2023: 21. Januar 2023, 21.55 Uhr Neumond im Februar 2023: 20. Februar 2023, 08.09 Uhr Neumond im März 2023: 21. März 2023, 18.26 Uhr Neumond im April 2023: 20. April 2023, 06.15 Uhr Neumond im Mai 2023: 19. Mai 2023, 17.55 Uhr Neumond im Juni 2023: 18. Juni 2023, 06.39 Uhr Neumond im Juli 2023: 17. Juli 2023, 20.33 Uhr Neumond im August 2023: 16. August 2023, 11.38 Uhr Neumond im September 2023: 15. September 2023, 03.40 Uhr Neumond im Oktober 2023: 14. Oktober 2023, 19.55 Uhr Neumond im November 2023: 13. November 2023, 10.27 Uhr Neumond im Dezember 2023: 13. Dezember 2023, 00.32 Uhr

Vollmond hatte früher eine wichtige Bedeutung für den Alltag

Für manche Menschen mag der Vollmond einfach nur ein heller Himmelskörper sein, aber in der Vergangenheit hatte er oft eine wichtige Bedeutung für die Menschen. In der Vergangenheit war der Mond auch als Taktgeber wichtig und half bei vielen jährlichen Aktivitäten. Das Wort „Monat“ stammt vom Wort „Mond“ ab und das Datum des Osterfestes wird bis heute anhand des Vollmonds bestimmt.

Der Begriff „Erntemond“ bezieht sich darauf, dass der Vollmond einst eine wichtige Lichtquelle in der Erntezeit war. Bei einigen amerikanischen Ureinwohnern hatten Vollmonde unterschiedliche Namen, je nachdem in welchem Monat sie erschienen. Einige Begriffe, wie zum Beispiel „Erntemond“, entstanden auch aus dem alltäglichen Leben der Menschen, da das helle Licht des Vollmonds, der im Herbst den kürzesten Abstand zur Tagundnachtgleiche hat, das Ernten auf den Feldern auch nachts ermöglichte.

Die gängigsten Bezeichnungen für den Vollmond:

Vollmond im Januar: Wolfsmond, Eismond, Wintermond, Hartmond

Wolfsmond, Eismond, Wintermond, Hartmond Vollmond im Februar: Schneemond, Hungermond, Schmelzmond, Sturmmond, Taumond

Schneemond, Hungermond, Schmelzmond, Sturmmond, Taumond Vollmond im März: Wurmmond, Lenzmond, Krähenmond, Zuckermond, Fastenmond, Sirupmond

Wurmmond, Lenzmond, Krähenmond, Zuckermond, Fastenmond, Sirupmond Vollmond im April: Ostermond, pink moon, rosa Mond, pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond

Ostermond, pink moon, rosa Mond, pinkfarbener Mond, Grasmond, Fischmond Vollmond im Mai: flower moon, Blumenmond, Wonnemond, Pflanzmond, Hasenmond, Maispflanzmond, Milchmond

flower moon, Blumenmond, Wonnemond, Pflanzmond, Hasenmond, Maispflanzmond, Milchmond Vollmond im Juni: Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond

Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond Vollmond im Juli: Heumond, Donnermond, Bärenmond, Sonnenmond, Bockmond

Heumond, Donnermond, Bärenmond, Sonnenmond, Bockmond Vollmond im August: Erntemond, Störmond, Getreidemond, Gerstenmond, Fruchtmond, Ährenmond

Erntemond, Störmond, Getreidemond, Gerstenmond, Fruchtmond, Ährenmond Vollmond im September: Herbstmond, Maismond, Jagdmond, Gerstenmond, Engelmond, Holzmond, Erntemond

Herbstmond, Maismond, Jagdmond, Gerstenmond, Engelmond, Holzmond, Erntemond Vollmond im Oktober: Erntemond, Weinmond, Jägermond, Reisemond

Erntemond, Weinmond, Jägermond, Reisemond Vollmond im November: Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Windmond, Frostmond

Nebelmond, Bibermond, Schneemond, Windmond, Frostmond Vollmond im Dezember: Julmond, kalter Mond

Es gibt eine verbreitete Meinung, dass man bei Vollmond schlechter schläft. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass der Vollmond ihren nächtlichen Schlaf beeinflusst. Allerdings konnte bisher wissenschaftlich nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob dies tatsächlich der Fall ist. Eine Studie aus dem Jahr 2013 lieferte jedoch erstmals Hinweise darauf, dass der Vollmond einen Einfluss auf den Schlaf haben könnte.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Aaron Chown/dpa