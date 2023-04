Erneut Polarlichter über Deutschland: Bekommen wir das Natur-Spektakel bald öfters zu sehen?

Von: Romina Kunze

Polarlichter am nächtlichen Himmel von Deutschland haben Seltenheitswert; und doch wurde das Natur-Phänomen zuletzt öfters hier gesehen. Das steckt dahinter.

Kassel – In der Nacht auf den 24. April wehte ein Hauch Skandinavien durch die Luft von Magdeburg. Naja, nicht ganz: denn eigentlich wehte ein Stückchen Sonne durch den Nachthimmel und zauberte ein seltenes Phänomen an das nächtliche Firmament über Sachsen-Anhalt: Polarlichter. Was seltsam klingen mag, ist die Ursache für das Naturspektakel, das künftig häufiger in Deutschland auftreten könnte.

Ein „Geschenk“ der Sonne: So entstehen Polarlichter

Geht es um Polarlichter, haben sicherlich die meisten Menschen nordische Länder im Sinn, wie Schweden, Island oder auch Kanada. Dort treten die Himmelsleuchten zu bestimmten Jahreszeiten fast täglich auf. In Deutschland sind sie dagegen eher selten; es müssen ganz bestimmte Voraussetzungen dafür stimmen. Es braucht vor allem das Zutun der Sonne. Ende Februar konnte man vielerorts in Deutschland das Naturwunder sehen, so auch über den Kasseler Bergen.

Atemberaubender Anblick, nicht über Island, sondern über Deutschland. Bekommen wir künftig Polarlichter öfters zu Gesicht? © Cevin Dettlaff/dpa

Ähnlich wie beim Regenbogen ist auch für Polarlichter die Sonne verantwortlich; allerdings sind nicht die an der Erdoberfläche gebrochenen Lichtstrahlen entscheidend. Den Polarlichtern geht ein sogenannter Sonnensturm voraus. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne in Richtung Erde geschleudert. Das Magnetfeld der Erde wird gestört, die hochenergetischen Teilchen in Richtung der beiden Pole gelenkt.

Der Stoff, aus dem Polarlichter sind: Darum leuchten sie in unterschiedlichen Farben

Treffen die Partikel der Sonne auf das Magnetfeld der Erde, verändert sich deren Energielevel, überschüssige Energie wird in Form von Licht abgegeben – dem bunt leuchtenden Polarlicht. Ob in grün, rot oder violett, hängt auch von der Höhe ab, in der die Teilchen auf die Erdatmosphäre treffen.

Grünes Leuchten tritt in einer verhältnismäßig niedrigen Höhe von 70 bis 100 Kilometern über der Erde auf, da die Teilchen in diesem Bereich vor allem auf Sauerstoff treffen. Dringen sie weniger tief in die Erdatmosphäre ein, treffen sie primär auf Stickstoff und leuchten rötlich sowie violett. Das passiert in 150 bis 600 Kilometern über der Erde.

Warum treten Polarlichter so selten in Deutschland auf?

Die Sonnen-Teilchen gelangen über das Magnetfeld an die Erdatmosphäre. Die Linien des Magnetfeldes verlaufen allerdings nicht rund um die Erde, sondern oval von einem zum anderen Pol. Man darf sich die Form des Feldes wie ein Apfel vorstellen. An den beiden Polen, zu denen die Teilchen gelenkt werden, wirkt das Erdmagnetfeld am schwächsten; können demnach auch weit in die Erdatmosphäre hineinreichen. Daher tritt das Naturspektakel vermehrt in den Polregionen der Erde auf.

Polarlichter sind nicht gleich Nordlichter; zumindest nicht nur Dass die Polarlichter – auch Nordlichter oder „Aurora borealis“ genannt – ausschließlich in nördlich gelegenen Ländern auftreten, ist ein Trugschluss. Jenseits des Polarkreises können sie auch um den Südpol gesichtet werden. Dann spricht man aber von Südlichtern, oder „Aurora australis“.

Ob die Polarlichter auch Richtung Erdmitte zu sehen sind, entscheidet die Intensität des Sonnensturms, der in rund 150 Millionen Kilometer Entfernung zur Erde entsteht. Dass die Lichter zuletzt auch vermehrt in eher untypischen Gegenden, weit weg der beiden Pole auftreten, ist kein Zufall: Weltraumforscher haben jüngst einen der stärksten Sonnenstürme seit Jahren festgestellt.

In einem 11-Jahre-Zyklus ändert sich die Aktivität der Sonne und somit auch die Zahl und Intensität der Stürme. Das Minimum war 2019, Experten prognostizieren den Höhepunkt für 2024 oder 2025. Somit dürfte die Sonne also in den kommenden Monaten immer aktiver werden und auch Polarlichter vermehrt fernab der Pole auftreten. So schön die spektakulären Polarlichter auch sind, ganz ungefährlich sind die dafür verantwortlichen Sonnenstürme nicht: Sind sie besonders heftig, können sie gefährlich für die Infrastruktur auf der Erde sein, sowie für die Stromversorgung oder auch den Flugverkehr.

Wann ist die beste Zeit, um Polarlichter zu sehen? Das sind die natürlichen Voraussetzungen

Die Natur hat ihren eigenen Willen: Doch wenn die Polarlichter sichtbar auftreten, dann normalerweise zwischen 17 Uhr und 2 Uhr morgens. Sie sind selten von langer Dauer; oftmals kann man sie nur wenige Minuten beobachten, ehe sie wieder verschwinden, kehren aber oft wieder. Allerdings müssen die Sichtverhältnisse entsprechend gut sein, um das Naturspektakel erkennen zu können.

So sind die Chancen, Polarlichter zu sehen, am höchsten:

In Regionen nahe der beiden Pole: In Island, Alaska, Kanada oder den skandinavischen Ländern kommen Nordlichter besonders häufig vor. Wer Südlichter sehen möchte, hat in Neuseelands Küstenregion die besten Chancen. Hier werden oft Touren angeboten – eine Garantie gibt es aber auch dort nicht.

In Island, Alaska, Kanada oder den skandinavischen Ländern kommen Nordlichter besonders häufig vor. Wer Südlichter sehen möchte, hat in Neuseelands Küstenregion die besten Chancen. Hier werden oft Touren angeboten – eine Garantie gibt es aber auch dort nicht. In den Wintermonaten: Als beste Monate gelten September, Oktober, Februar und März.

Als beste Monate gelten September, Oktober, Februar und März. Bei guten Sichtverhältnissen: Da Polarlichter in der Regel in sehr hohen Lagen entstehen, muss der Himmel wolkenfrei sein.

Da Polarlichter in der Regel in sehr hohen Lagen entstehen, muss der Himmel wolkenfrei sein. Wenn die meisten Menschen schlafen: Zwischen 17 Uhr und 2 Uhr morgens erscheinen meist Polarlichter.

Zwischen 17 Uhr und 2 Uhr morgens erscheinen meist Polarlichter. Bei Dunkelheit: Fernab der Stadtlichter.

Fernab der Stadtlichter. Tipp: Die Internetseite polarlicht-vorhersage.de informiert über die Wahrscheinlichkeit, das Phänomen an bestimmten Orten zu sehen. Gibt es auch als App im Playstore. Alternativ: die englischsprachige App, My Aurora Forecast.

Je dunkler und wolkenloser die Nächte sind, desto besser. In hell erleuchteten Städten wie etwa Berlin, Frankfurt oder Hamburg ist es eher unwahrscheinlich, Polarlichter zu sehen. Die höchste Wahrscheinlichkeit gibt es in den Wintermonaten. Im Sommer sind die Nächte dagegen von Natur aus zu hell. Wer das Naturspektakel auf einem Bild einfangen möchte, muss neben einer gehörigen Menge Glück auch das richtige Equipment haben. (Romina Kunze)