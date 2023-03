„Helle Sterne“ strahlen am Abendhimmel – Venus und Jupiter liefern sich ein Wettrennen

Von: Tanja Banner

Die Planeten Venus (unten) und Jupiter (oben) kommen sich am Abendhimmel im Westen täglich näher. Am 1./2. März „überholt“ Venus den Jupiter. © IMAGO/Lorenzo Di Cola

Am Abend sieht man im Westen zwei „helle Sterne“ leuchten. Es handelt sich um die beiden hellsten Planeten unseres Sonnensystems: Jupiter und Venus.

München – Wer in der Abenddämmerung nach Westen schaut, kann derzeit ein besonders beeindruckendes Himmelsschauspiel beobachten: Zwei „helle Sterne“ strahlen um die Wette und kommen sich täglich ein Stück näher. Tatsächlich handelt es sich bei den beiden Himmelsobjekten nicht um „Sterne“, sondern um die hellsten Planeten an unserem Himmel: Venus und Jupiter.

Die beiden liefern sich bereits seit vielen Wochen eine Art „Wettrennen“ am Abendhimmel, das Anfang März entschieden wird. Am 1. und 2. März 2023 kommen sich Venus und Jupiter am nächsten, in diesen Tagen überholt die Venus den Gasriesen Jupiter am Himmel. In diesem Zeitraum befinden sich Jupiter und Venus sehr nah beieinander, sie sind nur noch etwa ein halbes Grad voneinander entfernt. Das entspricht etwa der Breite eines Vollmonds.

Jupiter und Venus leuchten wie „helle Sterne“ im Westen

Wer die beiden vermeintlich „hellen Sterne“ am Himmel beobachtet, sieht bis zum 1. März die Venus unten und den Gasriesen Jupiter oben. Ab dem 2. März tauschen die beiden ihre Positionen, dann steht Venus oben, Jupiter unten. Gut zu unterscheiden sind die beiden Planeten auch durch ihre Helligkeit: Die Venus ist der hellste Planet am Nachthimmel und strahlt deutlich heller als Jupiter. Doch auch der ist heller als alle Sterne am Himmel und wird neben der Venus nur noch vom Mond übertroffen.

Dass sich Venus und Jupiter am Himmel so nahe kommen, hängt mit der irdischen Perspektive auf das Sonnensystem zusammen. Im Weltall sind beide Planeten weit voneinander entfernt und ziehen ihre gewohnten Bahnen um die Sonne. Von der Erde aus betrachtet wird Jupiter bald hinter der Sonne verschwinden, während die Venus erst Ende vergangenen Jahres hinter der Sonne hervorgetreten ist und sich nun immer weiter von ihr entfernt.

Hellste Planeten dominieren den Abendhimmel

Der Nachbarplanet der Erde steigt deshalb jeden Tag etwas weiter am Abendhimmel nach oben. In den kommenden Monaten wird die Venus als „Abendstern“ am Himmel stehen, ihre Helligkeit steigert sich immer weiter, bis sie am 7. Juli den sogenannten „größten Glanz“ erreicht, ihre größte Helligkeit.

Während die Venus ihrem Höhepunkt entgegeneilt, verschwindet der Gasriese Jupiter im Laufe des Monats März langsam vom Abendhimmel: Jeden Abend geht er etwas früher im Westen unter und wird Ende März nur noch kurz in der Abenddämmerung zu sehen sein. Hat sich der Gasriese vom Abendhimmel verabschiedet, bleibt er einige Zeit lang unsichtbar und taucht erst Ende Mai am Morgenhimmel wieder auf.

Im März kann man neben den Planeten Jupiter und Venus auch den Mars am Sternenhimmel bewundern. (tab)