Urlaub auf dem Mars: Diese fünf Orte wären einen Besuch wert

Von: Patrick Klapetz

Der rote Planet Mars. (Symbolbild) © IMAGO/Panthermedia

Der Mars wird der erste fremde Planet in unserem Sonnensystem sein, auf dem ein Mensch seinen Fuß setzen wird. Bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen. Dennoch bietet der rote Planet einige spannende Orte.

Pasadena (Kalifornien)/Tucson (Arizona) – Ob private Unternehmen oder Raumfahrtbehörden, viele von ihnen haben ein Ziel im Weltraum: den Mars. Zum roten Planeten könnten ab den 2030er-Jahren die ersten bemannten Missionen aufbrechen. Dabei wird das kein Kurztrip wie beim Mond werden. Die Reise zum Mars wird mehrere Monate dauern und der Aufenthalt wird ebenfalls einige Wochen und Monate beanspruchen.

Zwar gibt es bereits Bestrebungen, neue Antriebsformen zu entwickeln, die den Mars in 45 Tagen erreichen sollen – doch die Technik muss erst noch erprobt werden. Zunächst werden Forschungs- und Erkundungsmissionen den Mars erreichen. Ein Wettrennen zwischen privaten Unternehmen und Raumfahrtagenturen ist aber dennoch wahrscheinlich. Doch irgendwann wird der erdnahe Weltraumtourismus sich ebenfalls gen Mars ausbreiten. Aber was gibt es auf dem sandigen und steinigen Planeten überhaupt zu sehen? Diese fünf Orte sind bei einer Reise zum Mars einen Besuch wert.

Reise zum Mars: Valles Marineris – der Grand Canyon auf dem Mars

Der amerikanische Grand Canyon ist seiner Länge von rund 800 Kilometern ein Winzling im Gegensatz zu seinem Pendant auf dem Mars. Das weitläufige Grabenbruchsystem Valles Marineris, auch Mariner-Täler genannt, ist knapp 4.000 Kilometer lang und 700 Meter tief.

Das Valles Marineris erstreckt sich am Äquator des Mars über eine Länge von 4000 Kilometer und eine Breite von bis zu 700 Kilometer. Aufnahme der Nasa-Sonde „Viking“ aus dem Jahr 1998. © Nasa/JPL/USGS

Auch wenn die Forschenden noch unsicher sind, wie das Grabenbruchsystem entstanden ist, haben sie einige Theorien zur Entstehungsgeschichte der Mariner-Täler. Die gängigste Theorie ist, dass die Entstehung der Tharsis-Region das Wachstum der Täler begünstigt hat. Die Lava, die sich durch die vulkanische Region bewegte, drückte die Kruste nach oben, wodurch diese in anderen Regionen zerbrach. Mit der Zeit wuchsen diese Brüche zu Valles Marineris, dem Grand Canyon, heran.

Vulkane auf dem Mars: Bei einer Reise würde sich ein Besuch bei den Tharsis Montes anbieten

8848 Meter, so hoch ist der Mount Everest im Himalaja-Gebirge. Und auch dieser ist klein im Gegensatz zur Vulkangruppe Tharsis Montes auf dem Mars. Das Gebiet in der Tharsis-Region erstreckt sich über vier Millionen Quadratkilometer und beherbergt zwölf Vulkane mit einer Höhe von bis zu 25 Kilometern. Die geringere Schwerkraft auf dem Mars ermöglichte die gigantische Landschaften.

Das Farbmosaik der östlichen Tharsis-Region vom Mars wurde mit dem Orbiter Viking 1 aufgenommen. Links, von oben nach unten, sind die drei Schildvulkane Ascraeus Mons, Pavonis Mons und Arsia Mons zu sehen. Der Vulkan oben rechts ist Tharsis Tholus. © NASA/JPL

Das Bild zeigt die drei erloschenen Schildvulkane (der Name stammt von der schildartig ausgewölbten Form der Vulkane) Ascraeus Mons, Pavonis Mons und Arsia Mons. Die Aufnahme wurde 1980 von der Raumsonde Viking 1 gemacht. Ascraeus Mons ist 18 Kilometer hoch, Pavonis Mons kommt auf zwölf Kilometer und Arsia Mons auf eine Höhe von 14 Kilometern.

Höchster Vulkan und Berg im Sonnensystem ist auf dem Mars – der Olympus Mons

Wer sich bereits in der Tharsis-Region befindet, sollte einen Abstecher zu Olympus Mons, dem größten Vukan, machen. Doch der Aufstieg wird kein Kinderspiel. Er ist mit einer Höhe von knapp 25 Kilometern der höchste Berg und höchste Vulkan in unserem Sonnensystem.

Der Vorteil beim Besteigen des Olympus Mons ist, dass seine durchschnittliche Steigung nur fünf Prozent beträgt. Auf seinem Gipfel befindet sich eine spektakuläre, etwa 85 Kilometer breite Vertiefung, die durch Magmakammern entstanden ist. Während eines Ausbruchs haben diese wohl Lava in die Umgebung gespuckt und sind anschließend zusammen gebrochen.

Eisige Polregionen bei einer Reise zum Mars entdecken: Auch der rote Planet kennt Eis

Auch auf dem Mars gibt es eisige Polregionen. Laut der NASA sind die Temperaturen im Winter sowohl am Nord- als auch am Südpol so kalt, dass Kohlendioxid aus der Atmosphäre an der Oberfläche zu Eis kondensiert. Im Sommer entflieht das gefrorene Kohlendioxid der Marsoberfläche und entweicht wieder in die Atmosphäre.

Am Nordpol des Mars befindet sich ein riesiger Eis-Sandsturm. Was es damit auf sich hat, wollen Forscher der Uni Duisburg-Essen klären. © ESA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team/dpa

In der nördlichen Hemisphäre verschwindet das Kohlendioxid vollständig und hinterlässt eine Eiskappe aus Wasser. Ein Teil des Kohlendioxid-Eises verbleibt jedoch am Südpol. All diese Eisbewegungen haben zudem enorme Auswirkungen auf das Klima auf dem Mars, sie erzeugen beispielsweise starke Winde.

Geheimnisvolle Welt auf dem Mars: Geisterdünen wohl durch Wind geformt

Heute, wo all das Wasser auf dem roten Planeten in den Weltraum entwichen ist, wird der Planet vor allem von Winden geformt. Beweise für das damalige Vorhandensein von Wasser liefern Regionen wie Noctis Labyrinthus und im Hellas-Becken. Dort soll es früher etliche Dünen gegeben haben, die Dutzende Meter hoch waren.

Sanddünen sind über den ganzen Mars verstreut, und eine der größten Populationen befindet sich auf der südlichen Hemisphäre, direkt westlich des Hellas-Einschlagsbeckens, wie der Mars Reconnaissance Orbiter der NASA zeigt. © NASA/JPL/University of Arizona

Später wurden die Dünen von Lava oder Wasser überflutet, sodass ihre Unterseiten erhalten blieben, während die Oberseiten erodierten. Übrig blieben die Geisterdünen. Alte Dünen wie diese zeigen, wie die Winde auf dem alten Mars wehten, was wiederum den Klimaforschern einige Hinweise auf die frühere Umwelt des Roten Planeten gibt. Noch spannender ist, dass sich in den geschützten Bereichen dieser Dünen Mikroben verstecken könnten, die vor der Strahlung und dem Wind, der sie sonst wegwehen würde, geschützt sind.

Der Mars bietet somit einige spannende Orte, die eine Reise und genauere Erforschung wert sind. Vielleicht werden ab 2030 auch die ersten Menschen, die Geisterdünen besuchen, nach Wasser in den Polregionen suchen oder den höchsten Vulkan in unserem Sonnensystem erklimmen.