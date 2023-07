Deutsche skeptisch zu Infos über außerirdische Flugobjekte

Ryan Graves (l-r), Geschäftsführer von Americans for Safe Aerospace, David Grusch, pensionierter Major der US-Luftwaffe, und David Fravor werden während einer Anhörung des Unterausschusses über unidentifizierte Flugobjekte vereidigt. © Nathan Howard/AP/dpa

Das Meinungsforschungsinstitut YouGov fragte: Glauben Sie, dass die US Regierung außerirdische Flugobjekte geborgen hat, oder glauben Sie dies nicht? Was die Deutschen antworteten.

Berlin - Die Mehrheit der Deutschen (55 Prozent) glaubt nicht daran, dass die US-Regierung außerirdische Flugobjekte geborgen hat. Dies ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 28 Prozent der Befragten die Möglichkeit solcher Entdeckungen für plausibel halten, während 17 Prozent sich zu keiner Aussage bezüglich des Themas äußerten.

Besonders auffällig ist, dass ältere Befragte ab 55 Jahren am häufigsten angeben, nicht an die Existenz geborgener außerirdischer Flugobjekte zu glauben, wobei 64 Prozent dieser Altersgruppe diese Ansicht vertreten. Die Umfrage und umfasste über 13.000 Personen in Deutschland, die alle älter als 18 Jahre waren.

In einer Anhörung vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses berichteten vergangene Woche zwei ehemalige Militärpiloten und ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter von Sichtungen unidentifizierter Flugobjekte. Es wurden angeblich „nicht-menschliche“ Überreste solcher Objekte geborgen.

Die Situation wird als mögliches Problem für die nationale Sicherheit der USA betrachtet. Die Berichte über die Flugobjekte haben ein wachsendes Interesse geweckt und werfen weiterhin Fragen auf. Am Montag hatte auch die „Bild“-Zeitung über ein 177-seitiges „geheimes Ufo-Papier“ mit vermeintlichen Sichtungen berichtet. dpa