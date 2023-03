Hubble vs. James Webb: Warum hat das Weltraumteleskop noch nicht ausgedient?

Von: Patrick Klapetz

Teilen

Am 19. Mai 2009 machte ein Astronaut an Bord des Space Shuttles Atlantis diese Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops. © Nasa/Imago

Hubble ist über 30 Jahre alt und immer noch im Betrieb. Nun liefert ein neues Weltraumteleskop schärfere Bilder: James Webb. Warum brauchen Astronomen Hubble noch?

Greenbelt (Maryland, USA) – Das Weltraumteleskop James Webb wurde vor einem Jahr in den Weltraum geschickt. Seit knapp einem halben Jahr liefert es atemberaubende Bilder, die extrem hochauflösend sind. Bei den „Säulen der Schöpfung“ lässt sich gut erkennen, dass Hubbles alte Aufnahme dagegen sehr unscharf und weich wirkt.

Dennoch halten Astronomen weiter am Hubble-Teleskop fest. Es soll noch bis zum Ende des Jahrzehnts im Einsatz bleiben – wenn nicht sogar über 2030 hinaus. Doch warum wird das veraltete 16-Milliarden-US-Dollar-Teleskop weiterhin betrieben?

Weltraumbild der Woche vom 20. Oktober 2022: Links: Die alte „Hubble“-Aufnahme der „Säulen der Schöpfung“. Zu sehen sind kaum Sterne. Rechts: Die neue Aufnahme der „Säulen der Erde“ vom „James Webb“-Weltraumteleskop. Im Vergleich zur alten Aufnahme sind deutlich mehr Sterne zu sehen. © NASA, ESA, CSA, STScI, Hubble Heritage Project (STScI, AURA), Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI)

James Webb und Hubble im Vergleich: Neues Weltraumteleskop liefert hochauflösende Bilder

Das hochauflösende James Webb Space Telescope (JWST) ist ideal für Beobachtungen entfernter Galaxien geeignet, da es im infraroten Wellenlängenbereich arbeitet. Hubble untersucht das Universum in anderen Wellenlängenbereichen wie dem hochenergetischen ultravioletten Licht. Dieses wird beispielsweise von explodierenden Sternen ausgestrahlt. Auch im sichtbaren Wellenlängenbereich kann es Sternen, Galaxien und kosmischen Phänomenen in Erdnähe scharf aufnehmen.

Hubble ist damit einzigartig. Kein anderes Observatorium kann diese Aufgaben so umfassend und gut erfüllen. Wenn beide Teleskope auf ein Objekt ausgerichtet werden, können somit viel mehr Erkenntnisse gesammelt werden, als es mit einem einzigen beider Weltraumteleskope möglich wäre.

Hubble bleibt für viele Beobachtungen die einzige Wahl – James Webb ist keine Alternative

Beobachtungen von der Erde aus sind noch lange nicht so gut wie aus dem Weltraum. Die Erdatmosphäre filtert den größten Teil des UV-Lichts heraus. Doch Hubble fliegt in einer Höhe von 535 Kilometern und hat dieses Problem nicht – die Internationale Raumstation ISS, die derzeit Probleme wegen eines Lecks am Sojus-Raumschiff hat, fliegt zum Vergleich in einer Höhe von rund 400 Kilometern. Die NASA plant erst in den 2040er-Jahren ein weiteres leistungsstarkes UV-Teleskop ins All zu schicken.

„In der Zwischenzeit ist Hubble für einen großen Teil der Astrophysik so gut wie die einzige Lösung“, sagt Tom Brown. Er ist der Leiter des Hubble-Missionsbüros am Space Telescope Science Institute (STScI) in Baltimore (Maryland, USA). Am SRScI wurde vor Jahren ein Projekt gestartet, das mithilfe von Hubble das UV-Licht von jungen Sternen beobachtet. Während diese Sterne Gas und Staub verschlingen, leuchten sie und strahlen im ultravioletten Wellenbereich. Laut Brown sei die Untersuchung mittlerweile zu 96 Prozent abgeschlossen. Dadurch entsteht eine Bibliothek mit UV-Informationen von 200 solcher Sterne, damit zukünftige Astronomen die Entstehung von Sternen besser verstehen können.

Weltraumteleskop Hubble ist unschlagbar: kurzzeitige Beobachtungen von „vorübergehenden“ Phänomenen immer donnerstags

Bei der Untersuchung von „vorübergehenden“ Phänomenen ist Hubble ebenfalls unschlagbar. Explodierende Sterne, die ohne Vorwarnung am Nachthimmel erscheinen, müssen untersucht werden, bevor sie verblassen. Hubble kann diese sowohl im UV-Wellenlängenbereich als auch im sichtbaren Licht beobachten, sobald sie entdeckt werden.

Zwar gibt es penible Beobachtungspläne, an die sich die Wissenschaftler halten müssen. Einmal im Monat gibt es jedoch den „flexiblen Donnerstag“, der ausschließlich für vorübergehende Phänomene gewidmet ist.

Phänomene im Weltall beobachten: James Webb und Hubble sollen eine Synergie bilden

In den kommenden Jahren wird es vor allem darum gehen, die Beobachtungen von Hubble und JWST zu koordinieren. Während Hubble nahe Galaxien beobachtet, kann das JWST ferne Galaxien untersuchen. Dadurch kann eine Zeitleiste der galaktischen Entwicklung erstellt werden. Das Weltraumteleskop James Webb kann aber auch die Atmosphären von Exoplaneten untersuchen, die Hubble schon seit Langem erforscht.

Das „James-Webb“-Weltraumteleskop liefert die bislang tiefsten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum. © Laura Betz/NASA/AP/dpa

„Die Leistungsfähigkeit dieser beiden Observatorien erhöht unsere Möglichkeiten, all diese Bereiche der Astrophysik zu verstehen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Einrichtungen voll auszuschöpfen“, erklärt die Astrophysikerin Jennifer Wiseman vom Goddard Space Flight Center der NASA.

Wann geht Hubble in den Ruhestand?

Wie lange Hubble noch betrieben wird, liegt nicht alleine an den Astronomen. „Wenn ich Sie fragen würde, wann Ihr Auto kaputtgeht, hätten Sie keine Ahnung, und das ist in etwa die Welt, in der wir leben“, sagt Jim Jeletic, der stellvertretende Programmleiter von Hubble im Goddard-Zentrum. Mit dem Space Shuttle konnten Reparaturarbeiten durchgeführt werden – jedoch wurde das Programm 2011 in den Ruhestand versetzt.

Zudem fällt das Weltraumteleskop wegen der Erdanziehungskraft stetig in Richtung des blauen Planeten. Ursprünglich flog es mal auf einer Höhe von 615 Kilometern über der Erdoberfläche. Mittlerweile sind es 535 Kilometern. Nach derzeitigen Berechnungen kann das Teleskop diese Höhe bis zur Mitte der 2030er-Jahre halten.

Gefahr für Weltraumteleskop: Hubble steht in Auswirkung von Sonnenstürmen

Ein weiteres Manko sind Sonnenstürme: 2025 soll das Maximum an Sonnenaktivität erreicht werden. Diese können das Ende von Hubble schneller herbeirufen als bisher angenommen. Die NASA untersucht gemeinsam mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX, ob dieses das Weltraumteleskop mit einer seiner Raumkapseln in eine höhere Umlaufbahn bringen kann.

Doch auch im Hubble-Teleskop gibt es Verschleißteile, die ohne Vorwarnung kaputtgehen können. Manchmal lassen sich Probleme umgehen und anders lösen. Doch es wird der Tag kommen, an dem Hubble wegen Altersschwäche seinen Dienst einstellen muss. Immerhin hat Hubble mehr als 30 Jahre auf dem Buckel. Die Astronomen sind somit für jedes weitere Jahr dankbar.