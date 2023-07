Asteroid kommt Erde näher als der Mond – und wird erst zwei Tage danach entdeckt

Von: Tanja Banner

Ein Asteroid kommt der Erde unentdeckt ganz nahe. Fachleute entdecken die Annäherung erst zwei Tage später – weil es eine Beobachtungslücke gibt.

München – Als vor zehn Jahren ein etwa 20 Meter großer Asteroid in der Erdatmosphäre über der russischen Stadt Tscheljabinsk explodierte, wurden zahlreiche Menschen durch zersplitterte Fensterscheiben verletzt. Der Asteroid kam damals aus Richtung der Sonne, was ihn für erdgebundene Teleskope unsichtbar macht – eine bekannte Lücke in den seit 2013 deutlich ausgebauten Beobachtungssystemen, die gefährliche Asteroiden aufspüren sollen.

Nun ist erneut ein Asteroid aus Richtung Sonne zur Erde gerast – und hat sie dieses Mal glücklicherweise um etwa 100.000 Kilometer verfehlt. Am 13. Juli kam der Asteroid 2023 NT1 der Erde so nah – was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, da der Asteroid für die Menschen und ihre bodengestützten Beobachtungsinstrumente unsichtbar blieb. Erst zwei Tage später, am 15. Juli, wurde der Asteroid vom ATLAS-Teleskop in Südafrika entdeckt, Berechnungen seiner Umlaufbahn zeigten, dass er der Erde sehr nah gekommen war.

Typ: Asteroid Name: 2023 NT1 Entdeckung: 15. Juli 2023 Entdecker: ATLAS-Teleskop in Südafrika Vorbeiflug an der Erde: 13. Juli 2023 Abstand bei Vorbeiflug an der Erde: etwa 100.000 Kilometer

Asteroid 2023 NT1 kam der Erde näher als der Mond

Denn auch wenn 100.000 Kilometer ein beruhigend großer Abstand ist – in astronomischen Dimensionen ist es beinahe ein „Streifschuss“. Der Asteroid kam der Erde immerhin deutlich näher als der Mond, der im Durchschnitt 384.400 Kilometer von der Erde entfernt ist. Geostationäre Satelliten (beispielsweise Kommunikations- oder Wettersatelliten) umkreisen die Erde in einer Höhe von 35.786 Kilometern.

Hätte der Asteroid die Erde ohne Vorwarnung getroffen, die Folgen hätten deutlich gravierender sein können als beim Tscheljabinsk-Asteroiden, der über der Erde zerbrach. Schließlich schätzen Fachleute den Durchmesser des Asteroiden 2023 NT1 auf etwa 60 Meter, also deutlich größer als der Asteroid von 2013. Ein Asteroid dieser Größenordnung hat beispielsweise den Barringer-Krater im US-Bundesstaat Arizona geschlagen.

Nasa und Esa suchen aktiv nach gefährlichen Asteroiden

Der Krater ist vor etwa 50.000 Jahren durch den Einschlag eines etwa 45 Meter großen Asteroiden entstanden. Er hat einen Durchmesser von etwa 1200 Metern und eine Tiefe von 180 Metern. Durch den Einschlag wurde Forschungen zufolge alles Leben in einem Umkreis von vier Kilometern ausgelöscht.

Ein Feuerball breitete sich über zehn Kilometer aus und eine Druckwelle verwüstete alles in einem Umkreis von bis zu 22 Kilometern. Beim Einschlag des Asteroiden wurden 175 Millionen Tonnen Gestein weggeschleudert, die Temperatur am Einschlagsort war so gewaltig, dass dort Gestein verdampfte und neue Materialien wie Diamanten entstanden.

Um solche Szenarien verhindern zu können, beobachten Weltraumorganisationen wie die Nasa (USA) und Esa (Europa) den Himmel auf der Suche nach erdnahen Asteroiden. Die Esa schätzt, dass es etwa eine Million erdnahe Asteroiden mit einer Größe zwischen 30 und 100 Metern geben könnte – 98,9 Prozent von ihnen sollen bisher noch nicht entdeckt worden sein. Die meisten dieser Asteroiden halten einen sicheren Abstand zur Erde, doch gelegentlich kommt dem blauen Planeten ein Himmelskörper nahe.

Erste Asteroiden-Einschläge wurden bereits vorhergesagt

Die Durchmusterung des Himmels nach Asteroiden ist mittlerweile so gut geworden, dass Forscher bereits erste Einschläge von kleinen und ungefährlichen Asteroiden vorhersagen und beobachten konnten. Doch die Beobachtungslücke in Richtung der Sonne ist weiterhin vorhanden. Nasa und Esa wollen diese Lücke mit weltraumbasierten Asteroiden-Suchern schließen.

2027 soll das Nasa-Weltraumteleskop NEO Surveyor ins Weltall starten und dort vor allem nach bisher unbekannten Asteroiden Ausschau halten, die mehr als 140 Meter groß sind und daher eine besonders große Gefahr für die Erde darstellen. Die Esa-Mission NEOMIR dagegen soll nach „drohenden Impaktoren aller Größe“ suchen und frühestens 2030 ins Weltall aufbrechen.

Im vergangenen Jahr hat die Nasa mit der Mission „Dart“ getestet, wie man einen Asteroiden im Weltall ablenken kann. Geplant ist, dass die Esa in Zukunft weitere Daten beisteuert. Seit dem „Weckruf“ durch den Tscheljabinsk-Asteroiden im Jahr 2013 ist das Fachgebiet planetare Verteidigung hellwach. (tab)