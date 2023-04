Bauverbände warnen: Zu viel Klimaschutz verschärft Wohnungsnot

Von: Amy Walker

Der Wohnungsneubau steht vor einem drastischen Einbruch. Zur Begründung verweisen Branchen-Verbände auch auf immer schärfere Klima-Vorgaben.

Berlin – Der Wohnungsneubau steht vor dem Kollaps. Eindringlich warnten beim diesjährigen Wohnungsbau-Tag Vertreter der Baubranche sowie der Deutsche Mieterbund vor einem Bau-Stillstand in Deutschland, wenn die Regierung nicht bald reagier. „Wir müssen alle Register ziehen“, sagte Dietmar Walberg, Institutsleiter der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V. (ARGE). Bei den aktuellen Baupreisen lohne sich der Bau neuer Wohnungen nur dann, wenn der Bauherr sie später für 20 Euro pro Quadratmeter vermieten kann. In München, wo die Mietpreise deutschlandweit am teuersten sind, liegt der Schnitt schon jetzt bei 18 Euro/m².

Explodierende Baukosten: Das sind die Gründe

Beim Wohnungsbau-Tag wurde eine Studie der ARGE zu den hohen Baupreisen vorgestellt. Die Gründe:

Dynamische Preisentwicklung für Baustoffe, wobei sich die Lieferketten wieder stabilisiert haben

Gestiegene Anforderungen: Höhere Qualitätsansprüche bei Energieeffizienz, Brandschutz, Schallschutz, Barrierefreiheit, Extremwettersicherheit, usw.

Flickenteppich baurechtlicher Vorgaben, die viel Verwaltungsaufwand kosten

Bauland ist ein knappes Gut, also sehr teuer, vor allem in Großstädten

Andere kommunale Anforderungen wie die Verwendung bestimmter Materialien, Durchführung bodenarchäologischer Untersuchungen u.ä.

All das zusammen führt dazu, dass laut Studie über 40 Prozent der deutschen Bauunternehmen für 2023 keine Neubauprojekte planen. Solange es keine staatliche Förderung für den Neubau und insbesondere den Neubau sozialer Wohnungen gebe, droht damit ein totaler Stillstand, so die ARGE-Studie.

Die befragten Bauunternehmen sollten angeben, an welchen Stellen sie sich eine Herabsenkung der Anforderungen wünschten, um die Kosten für den Neubau wieder zu senken. Ein Ranking aus der Studie zeigt, dass vor allem die energetischen Standards den Bauunternehmen viele Probleme bereiten, gefolgt von Stellplatzanforderungen – insbesondere in Städten, wo häufig Tiefgaragen gefordert werden – und Anforderungen an die Lüftungstechnik.

Ranking der Absenkungswünsche © Screenshot/ARGE Studie

Klimaschutz im Neubau: Bündnis fordert „Sanierungsoffensive“

Besonders viel Raum räumt die Studie den Klimaschutz-Vorgaben ein. Diese seien im Neubau zu hoch angesetzt, da „zum Erreichen der Klimaneutralität die Relevanz des Neubaus gegenüber der Bestandssanierung um ein Vielfaches geringer ist“, heißt es darin der in dem Papier. Zwischen 1990 und 2022 seien die CO₂-Emissionen im Gebäudesektor um 47 Prozent zurückgegangen, obwohl im gleichen Zeitraum über 9 Millionen Wohnungen hinzugekommen sind, was einem Zuwachs um 30 Prozent entspricht.

Aus Sicht der ARGE müsste daher viel mehr in die Sanierung älterer Gebäude investiert werden, um die Klimaziele zu erreichen. Schließlich wurden über 60 Prozent der Wohngebäude in Deutschland vor 1979 errichtet. „Der entscheidende Hebel für die Transformation des Wohngebäudesektors liegt in der Modernisierung und klimaneutralen Anpassung der Bestandsgebäude und der Dekarbonisierung der Energieträger.“

Der Anblick einer Baustelle wird immer seltener werden © FrankHoermann/SVEN SIMON/imago

Die Studien-Autoren plädieren daher dafür, die energetischen Anforderungen im Neubau zu lockern, um die Kosten maßgeblich zu senken. Stattdessen sollte für Bestandsgebäude eine regelrechte „Sanierungsoffensive“ geben, damit die Klimaziele bis 2045 erreicht werden.