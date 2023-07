Experte: 15 Millionen Gebäude müssen in Deutschland saniert werden – es muss aber nicht teuer sein

Von: Amy Walker

Wer sein Haus saniert, kann viel Geld durch reduzierten Energieverbrauch sparen. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA erklärt ein Experte, wie man mit kleinen Investitionen große Ersparnisse erzielt.

Berlin – Ganz Deutschland beschäftigt sich seit Monaten mit dem Thema: Die Wärmewende soll vorangetrieben werden, allen voran durch Gesetze wie das Heizungsgesetz in Deutschland und das Sanierungsgesetz auf EU-Ebene. Keines der Vorhaben ist schon in Stein gemeißelt, sie bringen die Diskussion um energieeffizientes Wohnen aber ins Rollen.

Für Energieeffizienzexperte Justus Menten bedeutet all das, dass er und seine Berufsgenossen auf den Plan gerufen sind. Mit seiner Clean-Tech-Firma Enter hat er sich dem Ziel verschrieben, Eigenheimbesitzer auf dem Weg zu einer energetisch optimierten Immobilie zu unterstützen. Daher weiß er auch: „Wir haben Millionen von Patienten, die jetzt alle einzeln behandelt werden müssen“. Gemeint sind die Millionen von Wohngebäuden, die in den kommenden Jahren energetisch saniert werden müssen – und für die es aber keine Alleinlösung gibt, die allen passt.

Saniert werden müssen bis zu 16 Millionen Gebäude

Wie viele Wohnungen wirklich saniert werden müssen, um wie es die EU vorsieht, die Energieklasse D bis 2033 zu erreichen, kann keiner so genau sagen. Justus Menten schätzt aber, dass es bis zu 16 Millionen Gebäude betrifft. In Deutschland stehen nach Daten des Statistischen Bundesamts insgesamt rund 19 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser sowie 22,2 Millionen Mehrfamilienhäuser.

Die größte Sorge, die all diese Eigentümer seit Bekanntgabe der EU-Richtlinie und des Heizungsgesetzes haben, betrifft die Kosten. Eine energetische Sanierung kann bis in die hohen fünfstelligen Beträge gehen – Geld, das sehr viele Menschen nicht haben. Doch Energieexperte Menten versucht zu beruhigen: „Es gibt einfache Maßnahmen, die 2000 oder 3000 Euro kosten und schon sehr effektiv sein können“.

Die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden Die EU-Richtlinie gibt einen Fahrplan für die Dekarbonisierung der Gebäude in der EU vor. Bis 2050 sollen alle Gebäude emissionsfrei sein. Ab 2028 sollen in der EU nur noch emissionsfreie Gebäude erbaut werden. Bis 2033 sollen die EU-Mitgliedsstaaten dafür sorgen, dass ihr Gebäudebestand eine bessere Energieklasse erreicht hat, als bisher – mindestens Energieklasse D. Die schlechtesten 15 Prozent der Gebäude im Mitgliedsland werden in die schlechteste Effizienzklasse G eingeordnet. Nullemissionsgebäude haben die Kategorie A. Alle anderen Gebäude werden dann im Vergleich zum restlichen Gebäudebestand in dem Land eingeordnet. Die EU Richtlinie wird seit Herbst 2022 in den verschiedenen EU-Gremien erarbeitet. Im März 2023 hat das EU-Parlament sich auf eine Verhandlungsgrundlage geeinigt. Damit wird das finale Gesetz nun zwischen den drei Gremien EU Rat, Kommission und Parlament ausgehandelt. Steht ein fertiger Entwurf, muss es nochmal final verabschiedet werden.

So wird nach Ansicht von Justus Menten zu wenig über das Potenzial von guter Dämmung gesprochen. „So kann man Hohlräume in der Fassade sehr kostengünstig dämmen - und dann 1000 bis 2000 Euro im Jahr an Heizkosten sparen“, erklärt er. Viele ältere Häuser haben zwei Gebäudehüllen, eine äußere und eine innere, dazwischen befindet sich dann ein acht bis zehn Zentimeter breiter Hohlraum – genug Platz, um relativ viel Wärme zu verlieren. Die Isolierung der Hohlräume sei relativ einfach und schnell machbar, in der Regel dauere es nur ein oder zwei Tage – und koste im Schnitt mit rund 5000 Euro noch relativ wenig.

Es gebe aber natürlich nicht für jedes Gebäude eine so einfache Lösung, schränkt Menten ein. „Bei einem Gebäude in der Effizienzklasse G oder H sind Investitionskosten von 100.000 Euro schon mal nötig“.

Experte: EU-Fahrplan ist „ambitioniert“

Bis 2033 in Deutschland 16 Millionen Gebäude sanieren – wäre das aber überhaupt möglich? Justus Menten lässt sich nicht festlegen, gibt aber zu: „Der Fahrplan der EU ist schon sehr ambitioniert. Wir lassen uns davon aber nicht abhalten!“ Das Ziel könnte erreicht werden, wenn es einen Innovationsschub gebe. Der traditionelle Sanierungsprozess sei oft ineffizient, weshalb er und seine Firma Enter den Prozess von vorne bis hinten begleiten, um mit technischen Lösungen für mehr Effizienz zu sorgen. „Wir versuchen da dem bestehenden Handwerk unter die Arme zu greifen“, wirbt er für Enter.

Sanierungsmaßnahmen können vielfältig sein - und müssen nicht immer teuer ausfallen. © Arnulf Hettrich/Imago

Während der Vorschlag der EU sich auf die Energieeffizienzklasse von Gebäuden fokussiert, bezieht sich das Heizungsgesetz der Ampel-Koalition aktuell stärker auf die Optimierung der Heizsysteme. Justus Menten begrüßt den Ansatz der EU, Häuser ganzheitlich zu betrachten und zu verbessern. „Wer in sein unsaniertes Haus eine Wärmepumpe stellt, und dann ein paar Jahre später Sanierungsmaßnahmen vornimmt, um eine Effizienzklasse höher zu rutschen, stellt dann vielleicht fest, dass die Heizung im sanierten Haus dann völlig überdimensioniert ist“, erklärt Justus Menten. Daher sei es viel sinnvoller, anhand der Energieklassen vorzugehen, wie es die EU vorschlägt.

„Der Blick auf die Heizsysteme allein wird nicht zu der Zielsetzung eines energieeffizienten Gebäudebestandes führen.“ Er habe nichts gegen ordnungspolitische Maßnahmen per se – sie müssten halt ganzheitlich sein. „Es ist gut, dass wir nun Themen angehen, die wir schon längst hätten angehen müssen. Aber wir sollten das so tun, dass wir nicht in einigen Jahren nachbessern müssen“, so sein Urteil.