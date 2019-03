Wende: Automanager Carlos Ghosn muss vorerst doch in Haft bleiben

Kurz vor seinem 65. Geburtstag kann Carlos Ghosn aufatmen: Nach mehr als drei Monaten in japanischer Untersuchungshaft kommt der prominente Ex-Chef der Autokonzerne Renault und Nissan auf Kaution frei. Wann es zum Prozess gegen ihn kommt, steht noch nicht fest.

Update um 8.15 Uhr: Ghosn darf nach Gerichtsangaben die Untersuchungshaft vorerst doch nicht verlassen. Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts in Tokio, Ghosn auf Kaution freizulassen, Einspruch erhoben.

Erstmeldung zu Carlos Ghosn vom 5.3.2019, 7.30 Uhr:

Tokio - Der Automanager Carlos Ghosn kommt nach mehr als dreimonatiger Untersuchungshaft in Japan auf Kaution frei, darf das Land aber nicht verlassen. Das entschied das Bezirksgericht in Tokio am Dienstag. Die Kautionssumme beträgt eine Milliarde Yen (umgerechnet 7,9 Mio. Euro). Ghosn akzeptierte die Bedingung, wonach am Hauseingang eine Überwachungskamera installiert werden muss.

Der 64-Jährige, der Nissan vor der Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine mächtige internationale Autoallianz geschmiedet hatte, war am 19. November wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen in Tokio festgenommen und später angeklagt worden. Zudem soll er laut der japanischen Staatsanwaltschaft private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Ghosn hat vor Gericht seine Unschuld beteuert und vermutet einen Komplott gegen ihn.

Japans Staatsanwaltschaft hat jedoch mittlerweile Widerspruch gegen die Freilassung des seit November inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn eingelegt. Das zuständige Gericht in Tokio teilte am Dienstag mit, die Staatsanwälte hätten Beschwerde gegen eine Freilassung auf Kaution eingelegt.

dpa, afp