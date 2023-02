Neue Wege für Traditionsbrauerei: Warsteiner launcht neues Produkt

Von: Amy Walker

200 Millionen Euro will die Warsteiner Brauerei in den nächsten zwei Jahren investieren. In der Planung sind ein neues Pils, ein Super-Bowl-Spot und eine neue Tochtergesellschaft.

Warstein – Hohe Energiepreise, Inflation und sinkende Konsumlaune belasten auch die Bierbrauer. Die Traditionsfirma Warsteiner verzeichnete dagegen 2022 ein sattes Plus von 9,2 Prozent – obwohl die meisten Brauereien wegen der Energiekrise vor Preiserhöhungen gewarnt haben.

Warsteiner plant neues Bier mit dem Namen „Warsteiner Extra“

Bei Warsteiner sieht die Lage offenbar besser aus. Und jetzt will die Warsteiner Gruppe noch einmal richtig Geld in die Hand nehmen und bis 2024 insgesamt 200 Millionen Euro in „neue Mitarbeiter, die Marken, eine zukunftsweisende IT-Infrastruktur und in Maschinen und Beton investieren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Inhaberin der Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG, Catharina Cramer, führt das Unternehmen in neunter Generation. Die Familie Cramer hat die Großbrauerei im Jahr 1753 gegründet. Damit ist sie eine der ältesten Brauereien in Deutschland.

Die Haus Cramer Gruppe will mit dem neuen Investitionspaket den Auslandsmarkt stärken und die Produktreihe auf weitere Getränkesorten ausweiten. Zu diesem Zweck wurde eine neue Tochtergesellschaft unter dem Namen H.C. Drinks Solutions GmbH gegründet, die viele Dienstleistungen, vor allem im Bereich der Logistik, der Warsteiner Gruppe übernehmen wird.

Warsteiner ist eine der bekanntesten deutschen Brauereien © IMAGO

Außerdem plant Warsteiner, ein neues Bier auf den Markt zu bringen. Das „Warsteiner Extra“ hat eine Besonderheit: Mit einem Alkoholgehalt von nur 2,5 Prozent knüpft es an den Trend, weniger Alkohol zu trinken, an. „Die Menschen werden immer ernährungsbewusster. Zwei Drittel aller Konsumenten wünschen sich Getränke mit weniger Alkohol“, erklärt Andreas von Grabowiecki, Marketing Direktor der Haus Cramer Gruppe. Wann genau das neue Pils zu kaufen sein wird, war noch nicht bekannt.

Neuer Warsteiner Werbespot feiert beim Super Bowl Premiere

Zudem will die Marke Warsteiner mit einem neuen Werbeauftritt ihr Image stärken: Beim Super Bowl, dem extrem beliebten Finale der US-amerikanischen American-Football-Profiliga, am 12. Februar 2023 bekommt die Firma 43 Sekunden Zeit für ihren Werbespot. Aus der Pressemitteilung wurde jedoch nicht deutlich, ob es sich dabei um einen bei Unternehmen sehr begehrten Werbeplatz im US-Fernsehen während des Super Bowls handelt – oder um einen Spot im deutschen Fernsehen während der Übertragung im deutschen TV. Die Kosten für einen Werbespot in den USA sind enorm hoch: 2023 bezahlen Unternehmen rund sieben Millionen Dollar für 30 Sekunden.