Abschied von Öl und Gas: Fünf Probleme mit Habecks Heiz-Gesetz

Von: Amy Walker

Das Gebäudeenergiegesetz soll Millionen Haushalte in Deutschland auf den Weg zur Wärmewende bringen. Doch im Gesetz lauern noch viele offene Fragen - und einige Fallstricke.

Berlin – Der Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) steht, jetzt geht es in die Ressorts. In der Öffentlichkeit werden derweil viele Einzelheiten diskutiert. Das Problem: Für vieles bleibt die Ampel-Koalition noch Antworten schuldig. Einige der wichtigsten noch offenen Fragen zum GEG-Entwurf haben wir hier aufgelistet.

1. Kein Wort über Förderungen und staatliche Hilfen

Die wohl wichtigste Frage, die allen Eigentümern aktuell auf den Nägeln brennt, ist: Wer soll das alles bezahlen? Viele Immobilienbesitzer können sich das, was an Kosten auf sie zukommt, nicht aus eigener Tasche leisten. Zwar fallen die nötigen Investitionen sehr unterschiedlich aus – je nach Sanierungsstand, Alter und Heizart. Doch sind Kosten im fünfstelligen Bereich fast nicht auszuschließen.

Die Regierung verspricht umfangreiche Förderungen, Unterstützungsleistungen, steuerliche Vorteile und attraktive Kredite zur Finanzierung der Umrüstung und Sanierung von Gebäuden. Davon ist aber im GEG noch nichts zu lesen. Lediglich, dass es diese Unterstützung geben wird. Die wichtigen Details fehlen einfach noch.

2. Ü80-Regelung verschiebt Verantwortung an Erben

Im ersten Entwurf wurde vielfach kritisiert, dass die Vorgaben vor allem für ältere Menschen eine zu hohe Belastung wären. Die Aufnahme eines Kredits im hohen Alter soll jetzt verhindert werden: Im neuen Entwurf steht, dass über 80-Jährige von den Pflichten im GEG befreit werden.

Doch abgesehen von verfassungsrechtlichen Bedenken wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz, bedeutet die Ausnahme eigentlich nur, dass die Verantwortung für die Erfüllung des GEG nur verschoben wird. Sobald der Eigentümer wechselt – sei es durch Kauf oder Erbe – muss der neue Eigentümer innerhalb von zwei Jahren die Heizung austauschen oder umrüsten. Für Erben, die finanziell schlechter dastehen, und sich mit dem Erbe einer Immobilie etwas finanzielle Entlastung erhoffen, ist das ein Schlag ins Gesicht. Aus dem Geschenk der Oma wird damit eine Kostenfalle. Klar können die Erben das Haus „einfach“ verkaufen. Der Wert der Immobilie sinkt aber ganz sicher, wenn die neuen Eigentümer als Erstes die Heizung tauschen müssen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck. © Bernd von Jutrczenka/dpa

3. Wasserstoff wird als Alternative dargestellt, ist aber keine

Gasheizungen, die in Zukunft auch mit Wasserstoff betrieben werden können, sollen laut GEG drin bleiben dürfen. Nur gibt es aktuell keine Möglichkeiten, in Deutschland mit Wasserstoff zu heizen. Es ist auch nicht absehbar, wann und ob Wasserstoffheizungen überhaupt einsetzbar sein könnten. Wer also jetzt eine H2-Ready-Heizung installiert oder weiterbetreibt, pokert auf eine Technologie, die es noch nicht gibt. Sollte sich in 20 Jahren rausstellen, dass bis 2045 Wasserstoff als Energieträger in Heizungen immer noch nicht realistisch ist, müssten all diese Heizungen erneut ausgetauscht werden.

4. Härtefälle bleiben unkonkret

Das Gesetz verspricht Ausnahmen für Personen, denen der Heizungstausch aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen unzumutbar ist. Die Härtefallregelung hat jedoch momentan zwei Probleme: Zum einen ist nicht definiert, was unzumutbar wäre und wie diese Unzumutbarkeit geprüft wird. Zum anderen steht im GEG, dass ein Härtefall vom Eigentümer selbst beantragt werden muss. Es wird hier also eine bürokratische Hürde gestellt.

5. Doppelte Kosten bei Heizungshavarie

Bei einer Havarie dürfen Eigentümer für einen Übergangszeitraum von drei Jahren eine fossile Heizung installieren und müssen nicht quasi über Nacht eine klimafreundliche Heizung einbauen lassen. Das ist auch gut so – doch stellt sich auch hier eine Kostenfrage. Der Eigentümer hat dann nämlich eine doppelte Belastung: Einmal muss die Übergangsheizung bezahlt werden, drei Jahre später dann die neue, klimafreundliche. Gibt es zusätzlich staatliche Unterstützung für die Übergangsheizung? Oder wird der Eigentümer dafür „bestraft“, dass er sich nicht vor der Havarie eine andere besorgt hat?

Gebäudeenergiegesetz in der Abstimmung: Wie geht es jetzt weiter?

Das sind nur fünf Problemfelder beim GEG. Es gibt auch noch zahlreiche andere, grundsätzliche Fragen. So bleiben Fachkräftemangel und überfüllte Auftragsbücher bei den Heizungsinstallateuren ein Problem. Es bleibt außerdem weiter fraglich, ob wir überhaupt genug Strom produzieren können, um die GEG-Anforderungen zu erfüllen. Wohneigentumsgemeinschaften haben andere Fragen als Hausbesitzer auf dem Land, denen eigentlich nur die Wärmepumpe als Alternative bleibt.

Das GEG geht jetzt in die Abstimmungsrunde mit den Ressorts und den Verbänden. Ende des Monats soll der Entwurf dann wieder überarbeitet und im Kabinett besprochen und möglicherweise schon beschlossen werden.