Wärmepumpen-Streit in England: Heizungshersteller laufen Sturm gegen Strafzahlungen

Von: Bettina Menzel

Eine Wärmepumpe im Garten eines Hauses in Deutschland. Auch Großbritannien will auf mehr Wärmepumpen umstellen (Symbolbild). © IMAGO/Silas Stein

Die britische Regierung will die Nachfrage nach Wärmepumpen mit einer Förderung ankurbeln, die Angebotsseite hingegen soll mithilfe von Strafen auf Trab gebracht werden. Das sorgt für Streit.

London – In Deutschland streitet die Ampel-Koalition seit Wochen über das neue Heizungsgesetz. Auch in Großbritannien eignet sich das Thema Wärmepumpe als Aufreger. Um die Anzahl dieser Heizsysteme zu steigern, denkt London über eine Wärmepumpenquote nach. Wenn sich Hersteller nicht daran halten, müssten sie künftig bis zu 5.000 britische Pfund Strafe pro Fall zahlen, wie die Zeitung Financial Times am Sonntag (4. Juni) berichtete. In der Heizungsindustrie regt sich Widerstand.

Auf 1,5 Millionen Gasboiler kommen 55.000 Wärmepumpen: Regierung will jetzt Quote für Hersteller

Die Welt kämpft gegen den Klimawandel. Auch Großbritannien bemüht sich, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen und setzt dabei unter anderem auf Wärmepumpen. Bislang sind in britischen Privathaushalten großteils Gasboiler gang und gäbe. Die Regierung in London will bis zum Jahr 2028 pro Jahr 600.000 Wärmepumpen installieren. Mit dem Blick auf Zahlen aus der Vergangenheit scheint das ein hochgestecktes Ziel: Im Jahr 2021 bauten Privathaushalte 1,5 Millionen Gasboiler, aber nur 55.000 Wärmepumpen ein, wie The Guardian im April berichtete. Auf die Bevölkerungszahl gerechnet ist Großbritannien in Europa sogar Schlusslicht bei der Installation von Wärmepumpen, wie der Branchenverband European Heat Pump Association ermittelte.

Großbritannien will nun auf Herstellerseite an einigen Stellschrauben drehen, um die Installation der umweltfreundlichen Heizsysteme zu beschleunigen. Dafür sieht London eine bestimmte Quote von installierten Wärmepumpen im Verhältnis zu Gasboilern vor. Bis zu 5.000 Pfund Strafen sind ab kommendem Jahr pro fehlender Wärmepumpe möglich, wenn die Firmen die Vorgabe nicht erfüllen. Die Idee sorgt in der Heizungsindustrie für Empörung, denn aus Sicht der Hersteller sind die Quoten schlicht nicht zu erfüllen.

Einerseits liege das am Fachkräftemangel, so das Argument. Schätzungen der Innovationsagentur Nesta zufolge müsste die Anzahl der Installateure bis zum Jahr 2028 um 800 Prozent auf 27.000 steigen, um die Quote zu erfüllen. Andererseits würden die Strafen die Kosten für Verbraucher in die Höhe treiben, hieß es von Herstellerseite weiter. Vaillant UK, einer der führenden Hersteller, kündigte bereits an, seine Investitionspläne in Großbritannien zu überdenken, sofern die Regierung die Quotenregelung umsetzt.

Das sind die Gründe für die geringe Akzeptanz von Wärmepumpen in Großbritannien

Das Gasnetz ist in Großbritannien gut ausgebaut und historisch stark genutzt. „Boiler sind in Großbritannien sehr beliebt geworden und die Leute haben sich daran gewöhnt. Es besteht eine Angst vor dem Unbekannten, und einige dieser Ängste sind unbegründet“, erklärte Dave Sowden vom Energieberatungsfirma Gemserv dem Guardian. Entsprechend versucht die britische Regierung ihre Bürger mit einem Zuschuss von bis zu 5.000 Pfund (etwa 5.800 Euro) pro Wärmepumpe in die richtige Richtung zu stupsen. Das 450-Millionen-Pfund schwere Förderprogramm soll die Nachfrage ankurbeln, stößt aber bislang auf verhaltene Resonanz. Im aktuellen Geschäftsjahr offerierte London seinen Bürgern 30.000 solcher Förderungen, von denen laut Guardian bislang lediglich 11.996 beantragt und 9.981 eingelöst wurden.

Doch nicht nur die Heizgewohnheiten britischer Bürger sind schuld. Ein Parlamentsbericht des Umwelt- und Klimawandelauschusses nennt die geringe öffentliche Aufklärung und fehlende unabhängige Beratung als weitere Gründe für die stockende Umsetzung der britischen Heizungswende. Eine geplante Änderung der Energieabgaben birgt immerhin das Potenzial, die Installation von Wärmepumpen zu beschleunigen. Zudem könnte ein Preiskampf zwischen Energieversorgern die Kosten für den Einbau senken. Der Versorger Octopus Energy teilte mit, aktuell bereits hunderte neuer Installateure zu schulen und kündigte in Zusammenarbeit mit Renewable Energy Devices an, rund 1.000 Wärmepumpen pro Monat zu produzieren. Der größte Konkurrent British Gas setzte indes den Startpreis für die Wärmepumpeninstallation ein Pfund günstiger als beim Mitbewerber Octopus an.