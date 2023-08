Folgen für Bosch, ZF und Co.: VW will Zulieferer bei wichtiger Komponente künftig übergehen

Von: Julian Baumann

Teilen

Volkswagen hat angekündigt, die wichtigen Halbleiterkomponenten künftig direkt von den Herstellern zu beziehen. Das hat Auswirkungen auf die großen Zulieferer.

Stuttgart - Die sich nach mehreren Jahren abschwächende Chipkrise in der Autoindustrie hat unmissverständlich gezeigt, wie wichtig die Halbleiterkomponenten für den Fahrzeugbau sind. „In unserem vollelektrischen Sportwagen Taycan sind beispielsweise über 5.000 Halbleiterkomponenten verbaut“, hatte Porsche-Vorständin Barbara Frenkel im BW24-Interview erklärt. „Wenn auch nur ein kritischer Chip fehlt, können wir das Auto in der Regel nicht fertig bauen.“ Porsche-Mutterkonzern Volkswagen hat nun in einer Pressemitteilung angekündigt, die wichtigen Halbleiterkomponenten künftig direkt von den Herstellern beziehen zu wollen, und entmachtet damit auch die großen deutschen Autozulieferer.

Die Chipkrise, ausgelöst durch einen Lieferengpass von Halbleiterkomponenten, hat in den vergangenen Jahren die Autoindustrie weltweit ausgebremst. Der weltgrößte Autozulieferer Bosch hielt mit einer der „modernsten Fabriken der Welt“ dagegen und eröffnete im Jahr 2021 seine Halbleiterfabrik in Dresden. Durch die Entscheidung des größten Autoherstellers in Europa, die Versorgung mit Chipkomponenten künftig in die eigenen Hände zu nehmen, verlieren aber selbst die größten Zulieferer an Einfluss. Die sogenannten Tier1-Zulieferer konnten bislang nämlich selbst entscheiden, welche Komponenten in den Bauteilen zum Einsatz kommen.

VW entmachtet Bosch, ZF und Co.: Konzern will Mitspracherecht bei verbauten Halbleitern

Als Tier1-Zulieferer werden in der Autoindustrie die Zulieferer bezeichnet, die direkt die Hersteller beliefern. Neben den beiden größten Unternehmen in Baden-Württemberg, Bosch mit Sitz in Stuttgart und der ZF Friedrichshafen, gehören beispielsweise auch Mahle und ElringKlinger zu der höchsten Hierarchiestufe. Die Tier1-Unternehmen will VW aber künftig bei den wichtigen Halbleiterkomponenten offenbar übergehen. „Bei strategisch wichtigen Halbleitern und zukünftig sogar für den Konzern geplante Eigenentwicklungen setzen wir auf einen direkten Einkauf bei den Halbleiterherstellen“, sagt Volkswagen-Beschaffungsvorstand Dirk Große-Loheide. VW plant demnach auch, selbst Chip-Komponenten zu produzieren.

Name Robert Bosch GmbH ZF Friedrichshafen AG Mahle GmbH Gründung 15. November 1886 20. August 1915 1. Dezember 1920 Hauptsitz Stuttgart/Gerlingen Friedrichshafen (Bodenseekreis) Stuttgart Branche Autozulieferer, Mischkonzern Autozulieferer, Mobilitätskonzepte Autozulieferer Mitarbeiter 420.300 164.869 71.947 Leitung Stefan Hartung (Vorsitzender der Geschäftsführung) Holger Klein (Vorstandsvorsitzender) Arnd Franz (Vorstandsvorsitzender) Umsatz (2022) 88,4 Milliarden Euro 43,8 Milliarden Euro 12,4 Milliarden Euro

Während die großen Autozulieferer in der Vergangenheit selbst entscheiden konnten, welche Halbleiterkomponenten in den Bauteilen – VW nennt in der Mitteilung elektronische Steuergeräte als Beispiel – eingebaut werden, will der Konzern künftig zumindest ein Mitspracherecht. „Zukünftig wird die Beschaffung des Konzerns in enger, partnerschaftlicher Kooperation mit den Tier1-Zulieferern definieren, welche Halbleiter und andere elektronische Bauteile verwendet werden.“ Konkret können Bosch oder die ZF also nicht mehr unbedingt ihre eigenen Halbleiterkomponenten, die ZF etwa mit Wolfspeed im Saarland produziert, für ihre an VW gelieferten Bauteile verwenden, was einer gewissen Entmachtung gleichkommt.

E-Auto-Boom erhöht Chipbedarf: Zulieferer setzen auf eigene Produktion und externe Lieferanten

Mit dem steigenden Anteil an E-Autos in der Produktion steigt auch der Bedarf an Halbleiterkomponenten in der Autoindustrie deutlich an. Elektronische Steuerungen und Hardware-Anwendungen sind auf die Chips angewiesen. VW nennt in der Mitteilung als Beispiel, dass im Jahr 1978 beim Porsche-Klassiker 911 nur ein Steuergerät mit acht Halbleitern verbaut war, während ein moderner Skoda Enyaq rund 90 Steuergeräte mit insgesamt etwa 8.000 Chips beinhaltet. Aufgrund der steigenden Nachfrage setzen selbst die größten Autozulieferer nicht nur auf eigene Produktion, sondern auch weiterhin auf Tier2-Zulieferer.

Volkswagen will Halbleiterkomponten künftig direkt von den Herstellern beziehen. Das hat auch Folgen für Bosch, ZF und Co. © Volkswagen AG/Robert Bosch GmbH

Die ZF hat neben den Plänen mit Wolfspeed beispielsweise einen langfristigen Vertrag mit STMicroelectronics über die Lieferung von Siliziumkarbid-Halbleitern geschlossen und Bosch hat den US-Chiphersteller TSI Semiconductors übernommen. VW will mit der Neuausrichtung der Halbleiter-Beschaffung nach eigenen Angaben künftigen Engpässen frühzeitig entgegenwirken. Zudem soll die Kontrolle der verbauten Komponenten die Variantenvielfalt in der Hardware reduzieren, wie Skoda-Beschaffungsvorstand Karsten Schnake erklärt. Mit großer Wahrscheinlichkeit will Deutschlands größter Autobauer damit aber auch an den großen E-Auto-Konkurrenten Tesla anschließen. Der US-Konzern produziert die in seinen Modellen verbauten Chips nämlich seither selbst.