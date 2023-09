Unwetter in Slowenien treffen deutsches VW-Werk: Autobauer kann keine Verbrenner mehr fertigen

Teile fehlen

+ © Julian Stratenschulte/dpa VW Nutzfahrzeuge muss seine Produktion in Hannover drosseln – wegen des Unwetters in Slowenien. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Hochwasser in Slowenien hat nun auch VW getroffen. Der Autobauer muss seine Produktion in Hannover drosseln – weil wichtige Bauteile fehlen.

Hannover – Die Klimakrise trifft nun auch einen der größten deutschen Autobauer. Denn durch den Klimawandel nimmt auch die Zahl der Extremwetterereignisse zu. Diesen Sommer hat es Slowenien getroffen – das Land hat mit enormen Überschwemmungen zu kämpfen. Aufgrund der schweren Unwetter und dem Hochwasser dort muss Volkswagen jetzt in Hannover die Produktion bei VW Nutzfahrzeuge drosseln – weil wichtige Teile fehlen.

VW-Produktionsstopp: Elektroautos nicht betroffen

„Wir müssen uns nach heutigem Stand darauf einstellen, dass wir hier in Hannover ab Mitte September für einige Wochen keine Verbrenner-Fahrzeuge mehr fertigen können“, sagte ein Sprecher am Sonntag in Hannover. Die Fertigung des klassischen Transporters T6.1, auf den bisher der größte Teil der Produktion entfällt, werde dann komplett ruhen, der T7 Multivan werde nur als Plug-in-Hybrid gebaut. Nicht betroffen sei der Elektro-Bus ID. Buzz.

Von dem Hochwasser in Slowenien ist ein Zulieferer des Autobauers betroffen. Nach Konzernangaben fehlen daher nun Zahnräder für den Antriebsstrang für Verbrennungsmotoren. In Portugal hatte VW deswegen bereits am Donnerstag angekündigt, die dortige Montage in Palmela bei Lissabon ab 11. September bis zum 12. November zu stoppen. Gebaut wird dort das kleine SUV T-Roc. Der Konzern hatte bereits angekündigt, dass es an weiteren Standorten zu Ausfällen kommen wird.

Unwetter in Slowenien: Auch Werk in Emden betroffen

Auch Emden hatte es schließlich getroffen – jedoch in deutlich geringerem Umfang. Dort sollen in der Zeit vom 11. September bis zum 1. Oktober zwei Schichten ausfallen, bestätigte der Konzernsprecher. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.

„Alle Fachbereiche der Volkswagen AG arbeiten intensiv daran, die möglichen Auswirkungen weiterhin gering zu halten“, sagte der Sprecher. Darüber hinaus unterstütze VW den Zulieferer in Slowenien, damit dieser die Produktion wiederaufnehmen könne. „Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Fertigung in diesem Betrieb wieder vollständig aufzunehmen. Zusätzlich unterstützt der Volkswagen-Konzern die Aufräumarbeiten vor Ort durch Fachpersonal.“ (ph/dpa)