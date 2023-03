Volkswagen setzt bei E-Autos den Blinker: Konzern plant riesiges Investitionsprogramm

Von: Robert Wallenhauer

Auf dem Weg in die E-Mobilität erhöht Volkswagen die Schlagzahl – und plant milliardenschwere Investitionen.

Wolfsburg - Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden Jahren mehr als zwei Drittel seiner Investitionen in die Bereiche Elektromobilität und Digitalisierung stecken. Bis 2027 plant das Unternehmen Investitionen in einer Gesamthöhe von 180 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Vorstellung seines Jahresergebnisses mitteilte.

Der VW ID.3: Volkswagen will in den nächsten fünf Jahren stark in die E-Mobilität investieren. © Robert Michael/dpa

VW plant Milliardeninvestitionen in E-Mobilität

Die Investitionen sollen laut dem VW-Konzern in die attraktivsten „Profit Pools“ fließen. Dazu gehört insbesondere die Batteriestrategie des Konzerns, der Ausbau der Präsenz in Nordamerika und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in China im Bereich Digitalisierung, so das Dax-Unternehmen. 68 Prozent der Investitionen sollen in die Zukunftsfelder Digitalisierung und Elektrifizierung fließen. In der vergangenen Fünfjahresplanung waren es noch 56 Prozent.

Für 2023 gab sich Finanzvorstand Arno Antlitz optimistisch: „Wir wollen im laufenden Jahr erneut eine robuste Rendite erwirtschaften. Unsere starke finanzielle Basis versetzt uns dabei in die Lage, auch in einem fordernden wirtschaftlichen Umfeld fortgesetzt in die Elektrifizierung und Digitalisierung unseres Unternehmens zu investieren.“

Rekordzahlen bei verkauften E-Autos des VW-Konzerns

Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Gesamtauslieferungen erreichte 2022 einen „Rekordwert“ von sieben Prozent. Ausgeliefert wurden demnach 572.100 rein elektrische Fahrzeuge, das war ein Anstieg um 26 Prozent im Jahresvergleich. VW strebt an, dass bis 2025 jedes fünfte verkaufte Fahrzeug weltweit über einen reinen Elektroantrieb verfügt.

Insgesamt gingen die Auslieferungen wegen des Materialmangels vor allem bei Halbleitern aber um sieben Prozent auf 8,3 Millionen Fahrzeuge zurück. Der Konzern erwartet, dass die Engpässe in der Lieferkette in diesem Jahr „sukzessive nachlassen“.

Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2022 hatte VW bereits Anfang März veröffentlicht. Demnach steigerte der Konzern seinen Gewinn trotz Lieferproblemen und Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie im vergangenen Jahr leicht um 2,6 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg - auch wegen gestiegener Verkaufspreise - um knapp zwölf Prozent auf rund 279 Milliarden Euro. (rowa mit AFP)