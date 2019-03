Der Telekommunikationskonzern Vodafone übernimmt die Kabelnetzen in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen von Unitymedia.

Das teilte Vodafone am Montag in London mit. Demnach übernimmt der britische Konzern die Kabelnetze von Unitymedia in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien für insgesamt 18,4 Milliarden Euro.

Mehr in Kürze.