Vodafone Deutschland streicht 1300 Vollzeitstellen

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Vodafone Deutschland will 1300 Vollzeitstellen im Zuge einer Neuausrichtung abbauen. Betroffen sind unter anderem Management und Bereichen ohne direkten Kundenkontakt.

Düsseldorf – Im Rahmen einer Neuausrichtung plant der Telekommunikationsanbieter Vodafone Deutschland den Abbau von 1300 Vollzeitstellen, so Berichte der dpa vom Mittwochabend.

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone Deutschland will 1300 Vollzeitstellen abbauen. © picture alliance / Ina Fassbender/dpa

Vodafone Deutschland streicht 1300 Vollzeitstellen

Die betroffenen Stellen liegen vor allem im Management, bei Doppelfunktionen und in Bereichen ohne direkten Kundenkontakt. Gleichzeitig sollen 400 neue Stellen in kundennahen Bereichen wie Technik, Netzausbau und Großkunden-Projekten geschaffen werden. Dadurch reduziert sich die Gesamtzahl der Vollzeitstellen um 900 auf 14.230.

Laut Deutschlandchef Philippe Rogge, der auch Mitglied des Konzernvorstandes in London ist, sei dieser Schritt notwendig, um die Ambitionen des Unternehmens finanzieren zu können. Vodafone hat in den letzten Quartalen mit Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, auch in Deutschland, dem wichtigsten Markt des Unternehmens. Im dritten Geschäftsquartal konnte Vodafone Deutschland lediglich 8000 neue Mobilfunkverträge nach Abzug von Kündigungen gewinnen und verlor Kunden im Bereich DSL und Kabel.