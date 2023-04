Viessmann: Traditionsunternehmen geht in die USA - Job-Garantie für drei Jahre wirft Fragen auf

Von: Thomas Schmidtutz

Der deutsche Traditionskonzern Viessmann verkauft seine Klimatechnik-Sparte für zwölf Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global. Für Mitarbeiter und Standorte gibt es Garantien - und Fragen

New York/München - Der traditionsreiche Heiz- und Klimatechnik-Konzern Viessmann Climate Solutions geht für zwölf Milliarden Euro in die USA. Die Gründerfamilie trennt sich damit vom Kerngeschäft ihres 106 Jahre alten Unternehmens, dem eine Schlüsselrolle bei der von der Bundesregierung forcierten Umstellung auf Wärmepumpen zum Heizen von Wohnungen zukommt.

Viessmann Climate Solutions gehört künftig dem Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global aus dem US-Bundesstaat Florida, wie die Unternehmen am späten Dienstagabend mitteilten.

Man habe sich auf langfristige Garantien geeinigt, teilte das Unternehmen in einer Stellungnahme mit. Danach seien betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen. Zudem habe Carrier weitreichende Zugeständnisse für die Standorte gemacht. Die Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte seien für fünf Jahre gesichert, der Hauptsitz in Allendorf für zehn Jahre. Weshalb die Garantien für die Beschäftigten auf drei Jahre befristet sind, blieb zunächst unklar.

Die Familie Viessmann erhält 80 Prozent des Kaufpreises in bar und 20 Prozent in Form von Carrier-Aktien. Sie wird damit einer der größten Anteilseigner des US-Konzerns. Mehr in Kürze. (rtr/utz)