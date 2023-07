Viele akademische Fachkräfte mit Blue Card sind geblieben

In den Jahren zwischen 2012 und 2017 erhielten knapp 69.000 Menschen erstmals eine Blue Card. © Daniel Karmann/dpa

Mehrheit bleibt in Deutschland: 83 Prozent der Blue-Card-Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten sind nach der Einreise im Land geblieben. Bei Studierenden ist die Quote niedriger.

Wiesbaden - Sie wurden seit 2012 mit der sogenannten Blue Card aus Nicht-EU-Staaten zum Arbeiten nach Deutschland geholt: Fünf Jahre nach der Einreise sind 83 Prozent der akademischen Fachkräfte im Land geblieben, wie das Statistische Bundesamt berichtete.

Bei den ebenfalls über die Blue Card eingereisten Studenten waren es hingegen nur 55 Prozent. Bis 2022 haben knapp 200.000 Menschen in Deutschland eine Blue Card erhalten.

Nach den Zahlen aus dem Ausländerzentralregister hatten knapp 69.000 Menschen in den Jahren zwischen 2012 und 2017 erstmals eine Blue Card erhalten. In dieser Gruppe stellten Inderinnen und Inder mit 22,4 Prozent die größte Gruppe vor Menschen aus China (8,7 Prozent) und Russland (7,5 Prozent). Die meisten (59,9 Prozent) aus dieser Gruppe lebten fünf Jahre nach Einreise auf Grundlage einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis in Deutschland, 11,3 Prozent sind deutsche Staatsbürger geworden. Das Land verlassen haben 16,7 Prozent. dpa