Verrückt: Aldi eröffnet Filiale der etwas anderen Art

Düsseldorf - Aldi eröffnet mal wieder einen neuen Laden. Genauer gesagt in Düsseldorf. Allerdings ist dieser etwas ganz Besonderes.

+ In etwa so wird Aldis „Weinwelt“ aussehen, wo Kunden die edlen Tropfen des Discounters probieren können. © obs

Aldi macht inzwischen Elektronik, Kosmetik, Möbel und sogar Designer-Klamotten. Da müsste es dem Discounter doch schwer fallen, eine echte Revolution aus dem Hut zu zaubern, oder? Mit diesem neuen Aldi-Store in Düsseldorf hat die Supermarktkette dieses Kunststück tatsächlich geschafft. Auf dem Shadowplatz, im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt, eröffnet am 17. März der erste Aldi-Weinstore in der Geschichte des Lebensmittel-Händlers.