Mehr Windkraft und Fachkräfte: Bayerische Wirtschaft stellt Forderungen vor Landtagswahl

Teilen

Mehrere Windräder: Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft fordert mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. © Harald Tittel / dpa

Vor der bayerischen Landtagswahl im Herbst fordern Wirtschaftsverbände unter anderem mehr Tempo bei den Erneuerbaren Energien und beim Ausbau der Kinderbetreuung.

München - Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) fordert zur Landtagswahl Maximaltempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern. In einem Zwölf-Punkte-Katalog fordert der Verband an erster Stelle, dass sämtliche erneuerbaren Energien ausgebaut werden müssten. „Bayern muss sich auch beim Ausbau der Windkraft an die Spitze setzen“, heißt es in dem am Mittwoch in München veröffentlichten Papier. „Tempo, Tempo, Tempo“, sagte vbw-Präsident Wolfram Hatz bei der Präsentation.

Die vbw hat seit Beginn der Energiewende 2011 regelmäßig den langsamen Fortschritt beim Ausbau der Ökostrom-Erzeugung in Bayern beklagt. So hatte der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) insbesondere den Ausbau der Windkraft gebremst.

vbw-Geschäftsführer: „Feuer unterm Hinterteil“ soll für Besserung sorgen

Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betonte, dass der Forderungskatalog „kein Programm gegen oder für die Staatsregierung“ sei - und hofft, dass es nun schneller geht: „Wenn das Feuer unterm Hinterteil brennt, kann man bestimmte Dinge, die man vorher nicht so hingekriegt hat, einfach besser machen“, sagte Brossardt.

Ein weiterer Punkt ist der Engpass auf dem Arbeitsmarkt. Bis zum Jahr 2035 werden laut vbw 700.000 Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Der Verband fordert deswegen sowohl Anstrengungen im Inland als auch gezielte Anwerbung im Ausland.

So soll die künftige Staatsregierung durch Ausbau der Kinderbetreuung Frauen die Teilnahme am Arbeitsleben erleichtern. Doch daneben hält die vbw auch die gezielte Anwerbung ausländischer Fachkräfte für notwendig. Ein erstes Anwerbe-Büro soll im Sommer in Albanien öffnen. „Ich hielte es nicht für ausgeschlossen, dass wir auch einmal über den großen Teich in alle Richtungen müssen, ob Asien oder Südamerika“, sagte vbw-Präsident Hatz.

Bessere Infrastruktur und mehr Lehrkräfte: Die weiteren Wünsche der bayerischen Wirtschaft

Der Wohnungsmangel in vielen bayerischen Städten ist auch der vbw ein Dorn im Auge, nicht zuletzt wegen der erwarteten Zuwanderung: „Wir können ja nicht Menschen nach Bayern holen, ohne ihnen ein für sie bezahlbares Dach über dem Kopf anbieten zu können“, sagte Hatz.

Die weiteren Forderungen beinhalten unter anderem den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur inklusive neuer Straßen, bessere Breitband- und Mobilfunkversorgung, Abbau der Bürokratie und mehr Lehrerinnen und Lehrer für die Schulen. (dpa, lf)