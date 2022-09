Uniper: Angeschlagener Gas-Konzern steht vor Verstaatlichung

Von: Patricia Huber

Teilen

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Die Verstaatlichung des Gas-Konzerns Uniper steht kurz vor dem Abschluss. Der Bund und die Firma befinden sich noch in den letzten Gesprächen.

Düsseldorf – Der deutsche Staat soll alle bisher vom finnischen Energiekonzern Fortum gehaltenen Uniper-Anteile übernehmen und damit die Mehrheit an dem angeschlagenen Gasimporteur. Das sieht ein neues Stabilisierungspaket vor, über das sich Uniper derzeit noch in abschließenden Gesprächen mit dem Bund und Fortum befinde. Dies teilte Uniper am Dienstag in Düsseldorf mit.

Geplant sei außerdem eine Kapitalerhöhung in Höhe von acht Milliarden Euro, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werden soll. „Im Ergebnis ist vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an der Uniper erhält“, hieß es weiter. „Die finale Vereinbarung ist noch nicht abgeschlossen.“ Fortum hält derzeit noch knapp 78 Prozent an Uniper. (dpa)

Mehr Informationen in Kürze.