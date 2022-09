Regierung stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung

Von: Bettina Menzel

Der Bund greift ein und übernimmt die Kontrolle über Rosneft Deutschland. Damit will die Bundesregierung den Betrieb von drei Raffinerien sichern.

Berlin - Zur Sicherung des Betriebs der Raffinerien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg stellt die Bundesregierung die Rohölimporteure Rosneft Deutschland und die RN Refining & Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitagmorgen in Berlin mit (dpa).

