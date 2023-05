Pfingsten 2023: So dürfen Bäckereien an den Feiertagen öffnen

Von: Jonah Reule

An Pfingsten 2023 dürfen frische Brötchen und Backwaren bei vielen Menschen nicht fehlen. Aber haben Bäcker an den Feiertagen überhaupt geöffnet?

Köln – Nach Christi Himmelfahrt steht jetzt Pfingsten vor der Tür. Wer an den Feiertagen frische Backwaren haben möchte, muss allerdings einiges beachten: Denn an Pfingsten haben Bäckereien in NRW und anderen Bundesländern besondere Öffnungszeiten.

Pfingsten 2023: So haben die Bäckereien in den einzelnen Bundesländern an den Feiertagen geöffnet

Je nach Bundesland haben Bäckereien an Pfingsten unterschiedliche Öffnungszeiten (Symbolfoto). © Smith/Imago

Die Öffnungszeiten der Bäckereien sind wie bei Supermärkten vom Ladenöffnungsgesetz abhängig. Je nach Bundesland gibt es dabei unterschiedliche Regelungen. Während in NRW Bäckereien am Pfingstsonntag öffnen dürfen und am Pfingstmontag geschlossen bleiben, verhält es sich in Baden-Württemberg genau umgekehrt. Dort dürfen Bäcker am Pfingstsonntag nicht öffnen, dafür aber am Pfingstmontag. In Berlin haben Bäckereien sogar an beiden Pfingsttagen geöffnet. So sieht es in den einzelnen Bundesländern aus:

Baden-Württemberg ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien dürfen für insgesamt drei Stunden öffnen Bayern ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen für insgesamt drei Stunden öffnen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen Berlin ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen bis 16 Uhr öffnen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien dürfen bis 16 Uhr öffnen Brandenburg ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen von 7 bis 19 Uhr öffnen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen Bremen ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen zwischen 8 und 16 Uhr für drei Stunden öffnen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen Hamburg ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen zwischen 7 und 16 Uhr für fünf Stunden öffnen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen Hessen ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien haben für bis zu sechs Stunden geöffnet Mecklenburg-Vorpommern ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien haben für maximal fünf Stunden geöffnet ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien haben für maximal fünf Stunden geöffnet Niedersachsen ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien haben für maximal fünf Stunden geöffnet ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien haben für maximal fünf Stunden geöffnet Nordrhein-Westfalen ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen für maximal fünf Stunden öffnen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen Rheinland-Pfalz ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen öffen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien müssen geschlossen bleiben Saarland ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien dürfen für maximal fünf Stunden öffnen Sachsen ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen von 7 bis 18 Uhr für insgesamt sechs Stunden öffnen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen Sachsen-Anhalt ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien dürfen für maximal fünf Stunden öffnen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien dürfen für maximal fünf Stunden öffnen Schleswig-Holstein ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien dürfen für fünf Stunden öffnen Thüringen ► Pfingstsonntag (28. Mai): Bäckereien bleiben geschlossen ► Pfingstmontag (29. Mai): Bäckereien dürfen zwischen 7 und 17 Uhr für fünf Stunden öffnen

Haben auch Supermärkte an Pfingsten geöffnet?

Klarer ist es beim Einkauf im Supermarkt. Denn Aldi, Rewe, Kaufland und Co müssen an Feiertagen in der Regel geschlossen bleiben. Auch Lieferdienste, wie Gorillas oder Flink dürfen dann keine Lebensmittel aus Supermärkten liefern.

Einkaufen an Pfingsten 2023: Diese Alternativen gibt es

Wer an den Pfingstfeiertagen dennoch dringend einkaufen muss, oder frische Brötchen braucht, wenn der Bäcker um die Ecke gerade geschlossen hat, der hat dennoch Alternativen. Denn Läden an öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen und Bahnhöfen dürfen in der Regel an Feiertagen öffnen. In NRW bleiben daher zum Beispiel Läden am Köln Hauptbahnhof oder am Flughafen Düsseldorf über Pfingsten geöffnet. (jr)