Twitter-Kehrtwende: Musk soll nun doch zugreifen - Börse setzt Handel mit Aktien aus

Elon Musk wollte den Deal mit Twitter platzen lassen. Der Nachrichtendienst verklagte den Milliardär. Nun scheint es eine Wende zu geben – nur zwei Wochen vor dem geplanten Gerichtstermin.

New York – Es war ein Hin und Her. Erst kündigte Elon Musk an, Twitter in einem Milliarden-Deal zu kaufen, dann sprang er doch ab. Im Juli folgte die Nachricht: Elon Musk bläst den Kauf ab. Nun hat er sich offenbar doch wieder umentscheiden. US-Berichten zufolge soll der Deal wieder stehen. Die Börse reagierte sofort.

Wende im Twitter-Deal: Elon Musk will Nachrichtendienst nun offenbar doch kaufen

In den Streit um eine Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter durch High-Tech-Milliardär Elon Musk ist offenbar neue Bewegung gekommen. US-Medien berichteten am Dienstag, der Gründer des Elektroautobauers Tesla habe Twitter vorgeschlagen, die Plattform nun doch zu dem im April vereinbarten Preis zu kaufen.

Bloomberg, CNBC und Wall Street Journal berichteten unter Berufung auf Insider, dass der Tech-Unternehmer seine ursprüngliche Offerte von 54,20 Dollar je Aktie gegenüber Twitter erneuert habe. Das wäre eine 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Online-Dienstes. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor.

Wende im Twitter-Deal zwei Wochen vor Prozessauftakt: New Yorker Börse stoppt Handel

Die Aktie legte daraufhin sprunghaft zu. Die New Yorker Börse setzte den Handel mit Twitter-Aktien aus und begründete den Schritt mit „bevorstehenden Nachrichten“.

Anfang Juli hatte Musk den ursprünglichen Deal platzen lassen – wegen angeblich „falscher und irreführender“ Angaben des Kurzbotschaftendienstes. Hintergrund ist die Zahl von Spam- oder Fake-Konten auf Twitter. Musk wirft Twitter vor, die tatsächliche Zahl der Nutzer zu hoch zu beziffern. Twitter weist Musks Anschuldigungen zurück und zog vor Gericht, um den streitbaren Multimilliardär zum Vollzug der Übernahme zu zwingen. Der Prozess sollte am 17. Oktober, in knapp zwei Wochen, im Bundesstaat Delaware beginnen. Über den Nachrichtendienst sorgte Elon Musk erst kürzlich für Aufsehen. Er schlug einen „Friedensplan“ für den Ukraine-Krieg über Twitter vor. (dpa/AFP)