TUI-Chef: Sommer-Urlaubsplanung der Deutschen wird sich stark verändern

Von: Markus Hofstetter

Als Folge des Klimawandels erwartet TUI eine Verlängerung der Urlaubssaison. Die Nachfrage soll sich von der Hauptreisezeit in die Vor- und Nachsaison verlagern.

Hannover/Berlin – Viele Regionen rund um das Mittelmeer leiden unter einer drückenden Hitze. Extremtemperaturen von bis zu 48 Grad wurden gemessen. Eine Folge sind verheerende Waldbrände, unter anderem in Kroatien und auf Rhodos.

Die Wetterextreme werden die Menschen wohl auch in Zukunft beschäftigen. Dabei stellt sich die Frage: Hat der Klimawandel auch Auswirkungen auf die Urlaubsplanung der Deutschen?

TUI erwartet ein verändertes Reiseverhalten durch den Klimawandel

Der Reisekonzern TUI geht davon aus, dass sich das Buchungsverhalten der Urlauber ändern wird. „Es könnte durchaus eine Verschiebung der Nachfrage von der Hauptferienzeit, also Juli und August, in die Vor- und Nachsaison geben“, sagte TUI-Vorstandschef Sebastian Ebel der Bild am Sonntag. „Es wird mehr Buchungen ab Februar bis Mai und dann im Herbst geben, also in Summe eine längere Saison.“ Das könne für die Urlaubsgebiete ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein.

Touristen warten vor ihrem Hotel auf Rhodos auf den Einstieg in einen TUI-Bus, um die Insel Rhodos wegen schwerer Waldbrände zu verlassen. (Foto vom 23. Juli 2023) © Argyris Mantikos/dpa/pictrure alliance

Ebel erwartet, dass die Ferieninseln im Mittelmeer aufgrund des Klimas attraktiv bleiben. Dennoch will TUI verstärkt auf andere Urlaubsregionen setzen: „Das sind schon heute die Kapverdischen Inseln, Sansibar oder die Küsten in Polen, Belgien und Holland“, so Ebel.

TUI und die Folgen der Feuerkatastrophe auf Rhodos

TUI scheint mit einem blauen Auge durch der Brandkatastrophe auf Rhodos gekommen zu sein. Nach Konzernangaben sind die eigenen Hotels nahezu unbeschädigt und können innerhalb weniger Tage repariert werden. 8000 TUI-Gäste mussten ihre Hotels verlassen. Etwa die Hälfte blieb in anderen Unterkünften auf der Insel, die andere Hälfte wurde nach Hause gebracht. Von den 16.000 TUI-Urlaubern, die sich derzeit noch auf Rhodos befinden, sind ein Drittel Deutsche.

Ebel plädiert dafür, trotz der Folgen der Waldbrände weiterhin Urlaub auf Rhodos zu machen. „Wir würden den Menschen auf Rhodos noch mehr Schaden zufügen, wenn jetzt nach den Waldbränden keine Touristen mehr kämen.“ Der Tourismus mache mehr als 90 Prozent der Wirtschaftsleistung von Rhodos aus. Ohne das Geld aus dem Tourismus könnten die Schäden nicht behoben werden, könnten die Familien nicht zur Normalität zurückkehren.

Schon vor Beginn der Sommersaison hat Ebel gesagt, dass er die Zeit der Billigflüge für beendet hält und es weniger Chancen auf Last-Minute-Schnäppchen geben wird.