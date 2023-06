Türkische Lira im freien Fall: Größter Tagesverlust seit Jahren

Währung

+ © Christian Charisius / dpa Die Talfahrt der türkischen Lira geht trotz der Nominierung von Mehmet Simsek zum türkischen Finanzminister weiter. (Archivbild) © Christian Charisius / dpa

Mit Mehmet Simsek als Finanzminister hoffte Präsident Erdogan, die türkische Währung wieder zu stabilisieren. Doch die Lira fällt immer weiter.

Ankara/Frankfurt – Die Talfahrt der türkischen Lira geht trotz der Nominierung von Mehmet Simsek zum türkischen Finanzminister weiter. Dabei verzeichnet sie den größten Tagesverlust seit zwei Jahren. Dollar und Euro steigen im Gegenzug um jeweils rund sieben Prozent auf Rekordhochs von 23,041 beziehungsweise 24,618 Lira.

Finanzminister Simsek: Wechsel notwendig – aber nicht ausreichend

Simsek, der bereits 2009 und 2018 Finanzminister war, hatte am Wochenende die Rückkehr seines Landes zu „rationalen Grundlagen“ in der Wirtschafts- und Finanzpolitik angekündigt. Die Märkte warten auch auf die Ernennung eines neuen Zentralbankgouverneurs. Die Türkei steckt in einer Krise und kämpft mit hoher Inflation, die im vergangenen Jahr zeitweise bei mehr als 85 Prozent lag. Als ein Grund dafür gilt, dass die Zentralbank den Leitzins nicht gemäß der ökonomischen Lehre angehoben, sondern auf Erdogans Wunsch gesenkt hat.

Analysten zufolge waren die Investoren skeptisch, ob die Einberufung von Simsek die Lira stabilisiert. „Ein Finanzminister macht noch keinen geldpolitischen Sommer“, sagte Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann. „Die Amtsvergabe ist eine vielleicht notwendige, aber keinesfalls hinreichende Bedingung für einen tatsächlichen dauerhaften U-Turn in der Geldpolitik.“ So könnten Währungshüter im allerbesten Fall kurzfristige Zinserhöhungen durchsetzen, nicht aber eine dauerhafte Wende zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik.

Die türkische Lira verliert immer weiter an Wert

Die türkische Lira, die angesichts von Erdogans Wirtschafts- und Währungspolitik bereits deutlich an Wert verloren hat, ist seit Jahresbeginn gegenüber dem Dollar um rund 20 Prozent abgebröckelt. Auch 2021 und 2022 stürzte sie um 44 beziehungsweise 30 Prozent ab. Die schwache Landeswährung macht Importe, auf die das rohstoffarme Land angewiesen ist, merklich teurer. (REUTERS, lf)