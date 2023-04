Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz geht

Von: Thomas Schmidtutz

Erneuter Wachwechsel bei ThyssenKrupp: Die Vorstandsvorsitzende Martina Merz will ihren Vertrag auflösen. Ihr Nachfolger soll vom Autozulieferers Norma Group kommen.

Essen - Thyssenkrupp-Vorstandschefin Martina Merz will sich vorzeitig vom Chefposten des Stahlkonzerns zurückziehen. Die Managerin habe den Aufsichtsrat um Gespräche zur Auflösung ihres Vertrags gebeten, teilte das Unternehmen am Montag in Essen überraschend mit. Der Personalausschuss des Kontrollgremiums will dem Wunsch entsprechen und Gespräche mit ihr führen. Die im MDax notierte ThyssenKrupp-Aktie brach daraufhin um acht Prozent ein.

Zudem schlägt der Personalausschuss bereits einen Nachfolger vor. Demnach soll der derzeitige Interimschef des Autozuliefers Norma Group, Miguel Angel Lopez Borrego, dem Aufsichtsrat als neuer Vorstandschef zum 1. Juni vorgeschlagen werden.

Merz ist seit Oktober 2019 Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp. Erst vergangenes Jahr im Mai war ihr Vertrag bis 2028 verlängert worden. Borrego arbeitete vor seiner Station bei Norma auch bei Siemens. (dpa/utz)