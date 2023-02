Nagelneuer Tesla: Lenkrad fällt auf der Autobahn ab – „Schreckliche Erfahrung“

Von: Patricia Huber

Ein Tesla-Fahrer musste während der Fahrt eine schreckliche Erfahrung machen: Sein Lenkrad löste sich. © IMAGO / ZUMA Wire / Twitter @preneh24

Während der Fahrt löst sich plötzlich das Lenkrad des Autos. Dieser Alptraum wurde für einen Tesla-Fahrer zur Realität – obwohl das E-Auto nagelneu war.

Woodbridge – Der Elektroautobauer Tesla musste in der Vergangenheit immer wieder Kritik einstecken. Auf der einen Seite aufgrund des Unternehmenschefs Elon Musk und seiner Firmenführung. Andererseits kam aber auch viel Kritik von Kunden, die mit ihrem Tesla nicht zufrieden waren. Immer wieder klagen Tesla-Fahrer über Qualitätsmängel. Der „Mangel“, den ein Twitter-Nutzer nun teilt, könnte im schlimmsten Fall gefährliche Folgen mit sich ziehen.

Tesla: „Plötzlich fiel das Lenkrad ab“

Wie der Twitter-User Preneh24 schreibt, freuten sich er und seine Familie eigentlich sehr auf ihren nagelneuen Tesla. Doch die Freude über das Auto, das demnach am 24. Januar in seinen Besitz kam, hielt nicht lange. „Ich war auf der Autobahn unterwegs und plötzlich fiel das Lenkrad ab“, schreibt er über den Kurznachrichtendienst am 30. Januar. Die Familie hatte wohl Glück im Unglück: Es seien keine Autos hinter ihnen gewesen und sie konnten sicher anhalten, so der Twitter-Nutzer. Zudem teilte er Fotos, auf denen er das losgelöste Lenkrad in der Hand hält.

Tesla selbst reagierte erst einmal mit einer Rechnung auf den Vorfall: Nachdem der Twitter-Nutzer die „schreckliche Erfahrung“ mit dem Kundendienst geteilt hatte, stellte Tesla ihm rund 104 Dollar in Rechnung. „Bin ich für einen Herstellungsfehler verantwortlich?“, fragt er sich in seinem Post. Er fordert eine Rückerstattung des Kaufpreises, da er das Vertrauen in den Wagen verloren habe und sich seine Familie nicht mehr sicher fühle. Die 104-Dollar-Rechnung wurde schließlich von Tesla zurückgezogen.

Tesla: Twitter-User scherzen – „Nennt man das Deluxe-Paket“

Der Fahrer ist, wie er weiter auf Twitter berichtet, daraufhin mit dem Tesla-Händler in Kontakt getreten und hat abgeklärt, welche Möglichkeiten er nun habe. Ihm wurde demnach angeboten, den Wagen auszutauschen oder das Auto mit Garantie zu behalten. Eine volle Rückerstattung des Kaufpreises wird er also wohl nicht wie erhofft erhalten.

In den Kommentaren zeigen sich die Twitter-User einerseits schockiert über den Vorfall, andere machen darüber Witze. Ein Nutzer schreibt: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass du acht Dollar pro Monat zahlen musst, damit das Lenkrad während der Fahrt eingeschaltet bleibt. Das nennt man das Deluxe-Paket.“ Damit spielt er wohl auf die neusten Abo-Modelle verschiedener Auto-Hersteller an. So geriet kürzlich auch der Münchner Autobauer BMW in die Kritik. Hier muss man künftig für Funktionen wie etwa die Sitzheizung ein Abo abschließen, um sie nutzen zu können. (ph)