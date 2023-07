„Kampfansage an alle Autobauer“: Experte prophezeit Tesla extreme Entwicklung

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Tesla strebt mit Elektroautos an die Weltspitze. Autopapst Ferdinand Dudenhöffer warnt die deutschen Hersteller angesichts teils krasser Preisunterschiede vor massiven Marktanteilsverlusten.

Austin/Berlin - Deutsche Autokonzerne wie VW und Mercedes bangen um ihre Renditen, US-Rivale Tesla befindet sich auf einem Höhenflug: Der Elektroauto-Produzent konnte im zweiten Quartal 2023 dem Vernehmen nach mehr Autos produzieren und ausliefern als erwartet. Wesentlich begünstigt haben den neuen Auslieferungsrekord die teilweise massiven Preisnachlässe, die die ganze Branche unter Druck setzen.

Ein nicht unwesentlicher Teil der neuen Bestmarke von 466.140 Fahrzeugen wurde von Tesla in Deutschland im Werk Grünheide bei Brandenburg gebaut. Im Auto-Mekka Deutschland befindet sich also ein Rivale, der den hiesigen Anbietern in Sachen Elektromobilität überlegen zu sein scheint. Die Gigafactory in Grünheide ist kaum in Betrieb, da will Elon Musk bereits die Kapazitäten erweitern. Die jährliche Produktion soll auf eine Million E-Autos steigen und die Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt werden.

Tesla verkauft immer mehr E-Autos - US-Hersteller bald „dreimal so groß wie VW“?

Wirtschaftsexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht in diesen Plänen noch nicht das Ende erreicht. „Ich denke, er (Musk, d. Red.) will sogar noch mehr bauen. Denn Tesla will bis zum Jahr 2030 weltweit 20 Millionen Elektroautos jährlich bauen und verkaufen. Wenn man die bisherigen Steigerungsraten nimmt, könnten es sogar 30 Millionen sein“, so Deutschlands „Autopapst“. In einem Gespräch mit Antenne Brandenburg erklärt der Professor vom CAR-Institut in Duisburg, dass er das Potenzial sieht, dass Tesla weltweit etwa „zwei- bis dreimal so groß wie Volkswagen“ werden könne.

Tesla-Plakat mit zwei E-Autos der Marke: Deutsche Hersteller müssen sich warm anziehen. © IMAGO/LONG WEI / Avalon

Neben Deutschland und den USA investiert Tesla auch in China massiv, um in den kommenden Jahren die Produktivität zu erhöhen. Nach der Erweiterung in Grünheide wäre das Unternehmen aus Übersee der größte Autobauer in Deutschland. Für Dudenhöffer ist die Expansion von Tesla eine „Kampfansage an alle Autobauer weltweit“. Der Tesla-Chef zeige ihm zufolge, dass er „mit enormem Tempo nach vorne geht und enorme Dinge bewegt.“ Deshalb müssten alle rivalisierenden Hersteller „achtsam“ sein.

Teslas Aufstieg: „Musk will und wird der weltweit größte Autobauer sein.“

Angesichts des steilen Aufstiegs der Marke in den vergangenen Jahren malt Deutschlands bekannter Autoexperte für die Tesla-Konkurrenz düstere Szenarien: „Man kann nicht ausschließen, dass es bei anderen Autobauern zu Konkursen führen wird.“ Das liege vor allem daran, dass er mit seinen „Preisstrukturen auf dem Weltmarkt furchtbar wüten wird“, führt Dudenhöffer aus. Dabei setzt der begonnene Preiskampf schon jetzt etablierte Hersteller auch aus Deutschland unter Druck.

Den Grund, warum derzeit wohl kaum ein Autobauer derart effizient E-Modelle entwickelt wie Tesla, resultiert nach Ansicht des 72-jährigen Autoexperten auch aus dem Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben: „Er ist jemand, der im Produktionsbereich unendlich viel bewegt. Wenn er das vernünftig macht, ist er allen anderen überlegen, weil er die besten Kostenstrukturen hat und so wird er seine 20 Millionen + X erreichen.“ Elon Musk habe Dudenhöffer zufolge ein Ziel und setze dies „mit aller Gewalt und äußerster Brutalität durch“. Und das laute: „Er will und wird der weltweit größte Autobauer sein.“



Tesla in Deutschland: Hiesige Hersteller können von Grünheide lernen

Dazu bringt das deutsche Tesla-Werk noch viele weitere Chancen mit sich: MIt der Ansiedelung werde in Brandenburg werde der Industriestandort massiv aufgewertet, sagt Dudenhöffer: „Der große Vorteil von Grünheide für ganz Deutschland (...) ist es, dass man bei Tesla ähnliche Zulieferer wie bei BMW, VW oder Mercedes hat. Das heißt, wir - unsere Zulieferer und Autobauer - können lernen.“

Warum Verbrenner neben E-Autos existieren müssen Fotostrecke ansehen

Der Auslieferungsrekord von Tesla liegt bei 1.313.851 Elektroautos im vergangenen Jahr. Nach dem ersten Halbjahr 2023 befindet sich der Autobauer auf bestem Wege, dass diese Bestmarke ein weiteres Mal geknackt wird: 889.015. (PF)