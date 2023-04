Wettbewerb um Sparkunden: Erste Großbank erhöht Zinssatz für Tagesgeld auf über drei Prozent

Von: Patrick Freiwah

Teilen

Europäische Zentralbank in Frankfurt: Die Zinspolitik der EZB hat einen Kurswechsel im Bankensektor ausgelöst, mit Folgen für die Kunden. © IMAGO/Jochen Tack

Die ING legt bei den Zinsen fürs Tagesgeld nach - sehr zur Freude viele Kunden. Der Schritt dürfte den Druck auch auf andere Banken erhöhen.

Frankfurt/München - Rosige Zeiten für Sparer? Mit der Direktbank ING hat eine große Bank hierzulande an der Zinsschraube gedreht und den Prozentsatz für Tagesgeld auf drei Prozent angehoben. Bisher richtete sich die Bonusaktion nur an neue Kundinnen und Kunden, der Zinssatz lag bei zwei Prozent und die Laufzeit bei vier Monaten. Die neuen Konditionen der ING treten ab Mittwoch, 5. April 2023, in Kraft.

Ungewöhnlich ist bei dieser Maßnahme die Tatsache, dass es sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden die Zinserhöhung gibt. „Wir bekräftigen mit diesem Schritt unsere Wachstumsambitionen und lassen auch unsere Bestandskunden stärker an steigenden Zinsen teilhaben“, wird Nick Jue, Vorstandschef der deutschen Sparte einer niederländischen Großbank, von der Deutschen Presseagentur (dpa) zitiert.

Tagesgeld überschreitet bei der Direktbank ING die Drei-Prozent-Marke

Das Geldinstitut beabsichtigt mit der Zinserhöhung, die Zahl der Privatkunden bis zum Jahr 2025 von derzeit rund 9,1 Millionen auf über zehn Millionen zu steigern. Möglich macht die Maßnahme allerdings eine Ursache, die nicht bei der Direktbank ING zu suchen ist: Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) ist ausschlaggebend, dass die Banken auch hierzulande wieder mehr Geld bieten, wenn Tages- oder Festgeld angelegt wird.

Zinspolitik der EZB hat Auswirkungen auf Anleger - positive wie negative

So müssen die Finanzinstitute seit Sommer 2022 keine Zinsen mehr entrichten, wenn sie Geld bei der EZB parken, stattdessen verdienen sie daran. Daher sind Kunden mit frischem Geld wieder heiß begehrt und die Zinssätze wandern folglich nach oben.

In der Regel bekommen Bestandskunden allerdings niedrigere Zinsangebote als Neukunden, bei der zur ING Groep gehörenden Direktbank ING ist das derzeit jedoch nicht der Fall. Oliver Maier vom Vergleichsportal Verivox lässt eine Prognose verlauten, die an längst vergangene Zeiten erinnert: „In nächster Zeit dürfte die Zins-Rallye weiter Fahrt aufnehmen und klassische Sparanlagen bringen endlich wieder lukrativere Erträge.“

Die Kehrseite: Eine Überziehung des Kontos oder die Aufnahme eines Kredits wird teurer. Die Auswirkungen sind auch auf dem Immobiliensektor zu spüren. (PF mit Material der dpa)