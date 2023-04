Tagesgeld: Wo es jetzt die höchsten Zinsen gibt

Von: Lisa Mayerhofer

Zahlreiche Banken heben die Zinsen ihrer Tagesgeldkonten an. Dabei gibt es aber viel bessere Angebote für Neukunden als Bestandskunden.

Frankfurt am Main – Der Wettbewerb um die Sparer kommt langsam in Fahrt: Immer mehr Banken erhöhen für Neukunden die Zinsen fürs Tagesgeld. Nun kommen die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) also auch endlich bei den Sparern an – wenn auch nur teilweise. Ein Überblick.

Zinsen aufs Tagesgeld: Bis zu 812 Euro Zinseinnahmen möglich

Die EZB hat im vergangenen Jahr im Zuge der Inflation die Zinswende eingeleitet und auch die Strafzinsen für Banken abgeschafft. Seit Juli müssen die Kreditinstitute nicht mehr zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken, sondern verdienen daran. Es lohnt sich also für die Banken wieder, ihre Zins-Angebote attraktiver zu machen und Kunden anzulocken. Auch Bestandskunden bekommen bei vielen Banken und Sparkassen wieder Zinsen aufs Tagesgeld, in der Regel aber weniger als Neukunden.

Das Vergleichsportal Verivox hat für hna.de eine aktuelle Liste (Stand 27.04.2023) der Banken mit den höchsten Zinsangeboten fürs Tagesgeld erstellt. Dabei wurden Tagesgeldangebote mit bundesweiter Verfügbarkeit für eine Anlagesumme von 10.000 Euro ausgewertet.

In der Spitze können sich Sparer demnach aktuell bis zu 3,25 Prozent Zinsen fürs Ersparte sichern. Diesen Aktionszins zahlt die DHB Bank ihren Neukunden sechs Monate lang für Anlagesummen bis 50.000 Euro. Wer den Maximalbetrag voll ausschöpft, darf sich nach dem halben Jahr also über Zinseinnahmen in Höhe von 812 Euro freuen.

Allerdings sind diese günstigen Konditionen oftmals befristet und gelten nur für Neukunden. Den höchsten Zinssatz, der unbefristet sowie für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen gilt, bietet mit drei Prozent die J&T Direktbank.

Tabelle: Diese Banken bieten Anlegern die höchsten Zinsen

Einen Überblick über die Banken mit den höchsten Zinsangeboten beim Tagesgeld bietet die Tabelle:

Verivox-Chef: „Zinswende noch längst nicht bei allen Sparern angekommen“

Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH, sieht die „Zins-Rallye nach jahrelanger Durststrecke“ wieder am Rollen. Er schränkt aber auch ein: „Allerdings gelten viele der besonders attraktiven Zinsangebote nur für Neukunden und sie sind auf einige Monate befristet. Davon profitieren vor allem Tagesgeldanleger, die bereit sind, ihr Geld gelegentlich umzuschichten und zur nächsten Bank zu wechseln, sobald die Neukundenkonditionen auslaufen. Wer das nicht möchte, kann sich beim Anbietervergleich an den regulären Bestandskundenkonditionen orientieren.“

In jedem Fall sollten Sparer laut Maier vor ihrer Anlageentscheidung den Markt sondieren und Zinsen vergleichen. „Denn obwohl der Konkurrenzkampf unter den Banken an der Marktspitze immer intensiver ausgefochten wird, ist die Zinswende noch längst nicht bei allen Sparern angekommen. Vor allem viele regionale Kreditinstitute zahlen immer noch gar keine Tagesgeldzinsen“, so der Verivox-Geschäftsfüher gegenüber hna.de.