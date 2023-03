Streik-Montag: Bahn, Flughafen, Autobahn – Erste Einschränkungen bereits am Sonntag

Von: Patricia Huber

Ab Montag streiken die Mitglieder der EVG und Verdi in etlichen Verkehrsbetrieben. Dies wird den Verkehr in Deutschland größtenteils lahmlegen. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Frankfurt – Am kommenden Montag soll der Verkehr in Deutschland umfassend lahmgelegt werden. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) kämpfen derzeit für mehr Einkommen. Als Warnzeichen sollen nun in einem beispiellosen Warnstreik der gesamte Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr auf der Schiene, der kommunalen Nahverkehr, viele deutsche Flughäfen, die Wasserstraßen und Häfen sowie Autobahnen lahmgelegt werden.

Warnstreik: Wo es bereits am Sonntag Einschränkungen gibt

Erste Auswirkungen des Streiks werden bereits am Vorabend zu spüren sein. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, empfiehlt, schon am Sonntag möglichst frühzeitig ans Ziel zu kommen. „Weil es durchaus Schichten geben kann, die schon ab Sonntagabend in den Montag hineingehen“, sagte er bei der Ankündigung des gemeinsamen Arbeitskampfs mit der Gewerkschaft Verdi in Berlin.

Besonders an den Flughäfen wirkt sich der Streik schon sehr frühzeitig aus. Am Flughafen München finden am Sonntag – abgesehen von humanitären Flügen – keine Lufthansa-Flüge statt, wie die Airline mitteilte. Hinzu kommt am Montag der Flughafen Frankfurt. Auch an anderen größeren Airports finden am Montag keine regulären Flüge statt. Bei Tuifly laufen Vorbereitungen für Umbuchungen und die Verschiebung von Urlaubsflügen. (ph/dpa)