Folge des Mega-Streiks: Teils kräftiger Preisanstieg bei Mietwagen

Mega-Streik steht bevor: Auch Autobahnen betroffen - Hamburg droht massive Beeinträchtigung am Elbtunnel

Von: Dennis Fischer

Vom Warnstreiktag am Montag könnten auch die Autobahnen betroffen sein. © Marijan Murat/dpa

Vom angekündigten Mega-Streik am Montag sind auch Autobahnen und Tunnel betroffen. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi an.

Berlin/Düsseldorf – Von dem angekündigten bundesweiten Warnstreiktag am Montag werden nicht nur Nutzer von Bahn und ÖPNV betroffen sein. Auch Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. So soll auch die Autobahngesellschaft bestreikt werden, ebenso die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Die Autobahngesellschaft ist zwar als privatrechtliche GmbH organisiert, orientiert sich aber bei der Bezahlung der Beschäftigten an dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.

Sollten sich in größerem Umfang Beschäftigte in den neun Verkehrszentralen beteiligen, die unter anderem für die Überwachung des Verkehrs in Tunneln verantwortlich sind, könnte auch die Sperrung von Tunneln auf Autobahnen drohen, berichtet das Handelsblatt. Die Arbeitgeber kritisierten den Warnstreiktag als unverhältnismäßig.

Streik: Verdi nimmt auch Tunnel in den Blick

„Wir werden bestimmte Tunnel in den Blick nehmen“, sagte demnach Verdi-Vize Christine Behle am Donnerstag in Berlin. Verdi könne zunächst noch nicht konkret sagen, welche Tunnel betroffen seien. Es würden aber bestimmte Tunnel geschlossen, „durch die man dann faktisch nicht fahren kann, beispielsweise der Elbtunnel“ in Hamburg.

Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, empfiehlt, schon am Sonntag möglichst frühzeitig ans Ziel zu kommen. „Weil es durchaus Schichten geben kann, die schon ab Sonntagabend in den Montag hineingehen“, sagte er bei der Ankündigung des gemeinsamen Arbeitskampfs mit der Gewerkschaft Verdi in Berlin.

Warnstreik: Run auf die Alternativen

Der für angekündigte Warnstreik unter anderem im Bahnverkehr hat zu einem Run auf Alternativen geführt. Sowohl bei Mietwagen als auch bei Fernbussen stiegen die Buchungen und Suchanfragen deutlich, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei mehreren Anbietern ergab. Bei Mietwagen kam es zudem teilweise zu deutlichen Preissteigerungen.

So berichten die Portale billiger-mietwagen.de und Check24 von einem deutlichen Anstieg bei der Mietwagensuche. Bei billiger-mietwagen.de zeigte sich für die größten deutschen Städte eine Zunahme der Benutzeranfragen um 120 Prozent zum Vergleichszeitraum vor einer Woche. In Berlin betrug das Plus sogar 220, in Frankfurt 180 und in München 164 Prozent.



Check24 stellte vom Zeitpunkt der Streikankündigung am Donnerstag bis zum Freitagmorgen einen Anstieg der Mietwagenbuchungen um 39 Prozent fest. Betrachtet man nur Buchungen die – passend zum Warnstreik – von Samstag bis Montag abgeholt werden, zeigt sich sogar fast eine Vervierfachung.

Folge des Mega-Streiks: Teils kräftiger Preisanstieg bei Mietwagen

Die Nachfrage schlägt sich in einzelnen Städten auch auf die Preise nieder. Bei billiger-mietwagen.de zeigte sich für Fahrzeuge, die am Montag abgeholt werden sollen, teils ein kräftiger Preisanstieg. In Berlin kostete ein Kompaktwagen im Schnitt nun 83 Euro und damit 90 Prozent mehr als vor einer Woche. In Frankfurt sind es 92 Euro (plus 73 Prozent). In Hamburg fiel der Anstieg mit 27 Prozent auf 58 Euro deutlich geringer aus. In München blieb er sogar gänzlich aus. Beim Portal geht man davon aus, dass sich hier die entspanntere Situation bei den Vermietflotten in München und Hamburg bemerkbar macht.

Der Fernbusanbieter Flixbus berichtete ebenfalls von einer „deutlich gestiegenen Nachfrage“ – insbesondere seit Donnerstagnachmittag. Man habe bereits in den vergangenen Tagen zusätzliche Busse auf zentralen Strecken für den Streiktag eingeplant, „um dem erhöhten Buchungsaufkommen gerecht zu werden und möglichst viele Reisende am Montag an ihr Ziel zu befördern“, sagte eine Sprecherin. (df mit Material von dpa)