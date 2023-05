Entlastung für Gutverdiener: Lindner möchte Steuern auf Energiehilfen streichen

Von: Patricia Huber

Teilen

Finanzminister Christian Lindner wollte die Energiehilfen für Gutverdiener eigentlich versteuern. Doch die Kosten dafür wären höher als die Einnahmen.

Berlin – Müssen Gutverdiener nun doch keine Steuern für die Energiehilfen zahlen? Finanzminister Christian Lindner (FDP) will jedenfalls auf die Besteuerung der wegen hoher Gaspreise eingeführten Staatshilfen für Gutverdiener verzichten. „Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Preise und dem geringeren Umfang der Staatshilfe steht der Bürokratieaufwand inzwischen in keinem Verhältnis mehr zum Aufkommen“, sagte der FDP-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Gas-Dezemberhilfe: „Auf die Besteuerung sollte verzichtet werden“

In Ministeriumskreisen wird der Aufwand allein für die sogenannte Dezemberhilfe Gas demnach auf 261 Millionen Euro geschätzt – bei einem Einnahmepotenzial von 110 Millionen Euro Steuergeldern. „Auf die Besteuerung sollte verzichtet werden“, sagte Lindner der Zeitung. Und auch in der Regierung scheint diese Idee Anklang zu finden. „Es deutet sich der politische Wille in der ganzen Koalition an, dieses Problem bei einem allernächsten Gesetzgebungsverfahren zu klären“, so der Finanzminister gegenüber der Zeitung.

Finanzminister Christian Lindner möchte die Steuern auf die Energiehilfen der Bundesregierung streichen. © Michael Kappeler/dpa

Nach dem deutlichen Anstieg der Energiepreise in Folge des russischen Kriegs in der Ukraine hatte der Staat den Dezemberabschlag für Gas im vergangenen Jahr übernommen. Die Hilfe wurde für Gutverdiener steuerpflichtig gemacht. Bisher war beabsichtigt, diese Besteuerung auch auf die bis April 2024 geltende Gas- und Wärmepreisbremse anzuwenden. Wer den Solidaritätszuschlag bezahlen muss, sollte auch die Energiehilfen versteuern – doch nun scheint es, als dürften sich Gutverdiener bald freuen.

260 Millionen Euro Kostenaufwand: Auch Gaspreisbremse könnte steuerfrei werden

Nach ersten Überschlagsrechnungen des Finanzministeriums könnte das Steueraufkommen aus dieser Hilfe maximal 570 Millionen Euro in diesem Jahr und 190 Millionen Euro im nächsten Jahr betragen. Auch hier wird der Kostenaufwand auf rund 260 Millionen Euro geschätzt – Bürokratiebelastungennoch nicht mit einberechnet. (ph/dpa)