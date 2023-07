Steuererklärung 2022: So hoch sind Freibeträge, Pauschalen und Freigrenzen

Eigentlich ist der 31. Juli der Stichtag für die Abgabe der Steuererklärung. Doch für die Erklärung 2022 gibt es dieses Jahr mehr Zeit zum Abgeben. Ein Überblick über die wichtigsten Eckdaten.

München – Gute Nachrichten für alle, die ihre Steuererklärung 2022 noch nicht abgegeben haben: Diese muss eigentlich erst bis zum 30. September 2023 beim Finanzamt sein. Weil dieses Datum aber auf einen Samstag fällt, verschiebt sich der Abgabetermin sogar auf den 2. Oktober 2023. Ein Überblick über die Pauschbeträge und Freigrenzen 2022, mit denen Steuern gespart werden können.

Muss ich die Steuererklärung bis zum 2. Oktober abgeben?

Nicht unbedingt. Wer die Steuererklärung freiwillig abgibt, ist nicht an die üblichen Abgabefristen gebunden – die Steuererklärung kann bis zu vier Jahre rückwirkend abgegeben werden. Die Steuererklärung 2019 muss also erst am 31. Dezember 2023 bis 24 Uhr beim Finanzamt eingegangen sein. Doch dieser Termin gilt nur für Steuerzahler, die nicht zur Abgabe verpflichtet sind, ihre Steuererklärung aber freiwillig abgeben möchten.

Zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet sind unter anderem alle, die steuerfreie Lohnersatzleistungen (z. B. Elterngeld) oder Einkünfte ohne Lohnsteuerabzug (z. B. aus einer Vermietung) von mehr als 410 Euro bezogen haben. Auch Menschen, die mehrere Löhne oder gewisse Sonderzahlungen erhalten haben, müssen eine Erklärung abgeben.

Es lohnt sich aber auch, eine Steuererklärung abzugeben, wenn man das nicht muss. Für die meisten sind nämlich in diesem Fall Rückzahlungen drin, die sich von zweistelligen Beträgen bis in die Tausende bewegen können.

Steuererklärung: Was passiert, wenn ich die Abgabefrist verpasse?

Die Abgabefrist gilt natürlich nur für diejenigen, die eine Steuererklärung abgeben müssen. Im Fall einer Überschreitung setzt das zuständige Finanzamt dann einen Verspätungszuschlag fest. Vor 2018 lag es noch im Ermessen des zuständigen Finanzamts, ob und in welcher Höhe ein solcher Zuschlag erhoben wird oder nicht. Mittlerweile ist in der Abgabenordnung anstelle der sogenannten „Kann-Regelung“ – abgesehen von einigen Ausnahmen – die „Muss-Regelung“ festgelegt.

Bei der „Kann-Regel“ ist die Festsetzung eines Verspätungszuschlags weiterhin Ermessenssache, während bei der „Muss-Regel“ der Verspätungszuschlag zwingend festzusetzen ist. Das bedeutet: Die Finanzämter setzen nicht immer zwingend einen Verspätungszuschlag fest, wenn die Steuererklärung zu spät eintrifft. Wenn aber doch ein Verspätungszuschlag festgesetzt wird, dann stets mit 0,25 Prozent der verbleibenden Steuerschuld bzw. mindestens 25 Euro pro Monat – und zwar zusätzlich zur zu zahlenden Steuer. Wer also seine Steuererklärung beispielsweise einen Monat und einen Tag später abgibt, der zahlt zusätzlich 0,5 Prozent oder mindestens 50 Euro. Die Obergrenze für den Verspätungszuschlag liegt bei 25.000 Euro.

Die Freibeträge und Freigrenzen für das Steuerjahr 2022

Vor der Abgabe der Steuererklärung lohnt es sich aber, einen genauen Blick auf mögliche Freibeträge und -grenzen zu werfen. Denn mit diesen lassen sich ordentlich Steuern und damit bares Geld sparen. Hier ist eine Übersicht für die Steuererklärung 2022:

Grundfreibetrag: Er liegt für das Steuerjahr 2022 bei 10.347 Euro, für Verheiratete mit gemeinsamer Steuererklärung sind es 20.694 Euro. Wenn das versteuernde Einkommen darunter liegt, muss man darauf keine Einkommenssteuer zahlen.

Sparerfreibetrag: Bei den jährlichen Einkünften aus Kapitalvermögen dürfen 2022 801 Euro steuerfrei bleiben. Bei Verheirateten gilt wieder der doppelte Betrag: 1602 Euro.

Arbeitnehmer-Pauschbetrag oder Werbungskostenpauschale: Damit können beruflich veranlasste Kosten steuerlich geltend gemacht werden. Die Werbungskostenpauschale wurde 2022 auf 1200 Euro erhöht. Bei der dazugehörigen Entfernungspauschale (Weg zur Arbeit) steigt der Satz von 35 auf 38 Cent pro Kilometer.

Homeoffice-Pauschale: Dafür können fünf Euro je Homeoffice-Tag veranschlagt werden. Maximal 120 Homeoffice-Tage erkennt das Finanzamt für 2022 an.

Umzugskostenpauschale: Auch Umzugskosten kann man unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend machen. Pauschal kann eine alleinstehende Person in diesem Fall 886 Euro ansetzen, falls der Umzug nach dem 31. März 2022 stattgefunden hat, zuvor sind es 870 Euro.

Kinderfreibetrag: Dieser steht allen Eltern zu und liegt im Steuerjahr 2022 bei 8548 Euro – allerdings wird er mit dem Kindergeld verglichen, weil man nicht beides nutzen kann. Außerdem gibt es einen Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende, der bei 4260 Euro pro Jahr liegt. Alleinerziehende müssen dafür allerdings einen Wechsel in Steuerklasse II beantragen.

Rentenfreibetrag: Dieser richtet sich nicht nach dem Steuerjahr, sondern nach dem Jahr des Renteneintritts. Wer 2023 in Rente geht, dem steht ein Rentenfreibetrag von 17 Prozent zu. Das bedeutet: 17 Prozent der Rente bleiben steuerfrei, 83 Prozent der Rente müssen versteuert werden. Wer eine Hinterbliebenenrente bekommt, kann zudem unter Umständen einen Hinterbliebenen-Pauschbetrag von 370 Euro erhalten.

Pflegepauschbetrag: Bei der Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 beziehungsweise 3 ohne Bezahlung können 600 Euro bzw. 1100 Euro geltend gemacht werden. Bei höheren Pflegegraden erhöht sich der bisherige Pauschbetrag auf bis zu 1800 Euro.

Behindertenpauschbetrag: Diese Regelung gibt es erst seit 2021. Damit kann das zu versteuernde Einkommen je nach Art und Grad der Behinderung um bis zu 7400 Euro verringert werden.

Ehrenamtsfreibetrag: Eine Aufwandsentschädigung für eine ehrenamtliche Tätigkeit kann mit bis zu 840 Euro pro Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben. Zudem gibt es noch den Übungsleiterfreibetrag: Dabei lassen sich bei Übungsleiter-Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich bis zu 3000 Euro im Jahr steuerfrei dazuverdienen (Beispiele: Ausbilderin bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Chorleiter des Gesangsvereins).

