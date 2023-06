Versicherung gegen Regen im Urlaub: Geldregen für Schlechtwetter-Tage

Von: Andreas Höß

Im Urlaub an der Ostsee sein - und dann regnet es? Gegen diesen Ärger gibt es ein Versicherungs-Start-up aus Deutschland. © Jens Büttner / dpa

Das Start-up Wetterheld ist bekannt dafür, Urlaubern Regentage mit Zahlungen zu versüßen. Eigentlich versichert die Firma aber Eisdielen, Schausteller oder Biergärten gegen Schlechtwetter.

Hamburg – Kälte, Nebel, Dauerregen, Wind und Stürme: Das Frühjahr 2023 war nichts für Sonnenanbeter. Während das miese Wetter den Deutschen aufs Gemüt schlug und Biergärten und Eisdielen das Geschäft verhagelte, konnte sich Nikolaus Haufler aber freuen. Sein Unternehmen Wetterheld geisterte munter durch die Medien, weil es für Reisende eine Versicherung gegen Regentage anbietet. Und davon gab es dieses Jahr bisher wahrlich genug.

Was oftmals aber unterging: Urlauber sind nur ein Standbein des Hamburger Start-ups. Eigentlich wurde es 2019 nämlich als Regenversicherung für Gewerbetreibende gegründet. Die Idee entstand 2017 auf dem Hamburger Dom, dem Volksfest der Hansestadt. Haufler, damals noch Unternehmensberater, saß dort an einem Stammtisch der Schausteller. „Die jammerten, dass sie so gut wie nichts verdient hatten, weil das Wetter so schlecht war“, erzählt Haufler. „Ich sagte ihnen, dass sie sich einfach dagegen versichern sollten. Als ich erfahren habe, dass es so eine Versicherung für Kleingewerbe nicht gibt, konnte ich das nicht glauben – und habe dann mit meinem Bruder selbst eine gegründet.“

Gastronomie, Schausteller und sogar Baustellen: Wetterheld versichert gegen schlechtes Wetter

Seither versichern die beiden Brüder verschiedenste Branchen: von der Gastronomie über Schausteller, Märkte und Konzertveranstalter bis hin zur Baubranche, wo Regen und Schnee zu teurem Stillstand auf der Baustelle führen können. Auch Landwirte gehören zur Kundschaft der Hamburger. Doch die sehnen Regen meist herbei und müssen sich eher vor Ernteausfällen bei Hitze, Dürre oder Trockenheit schützen. „Wir machen fast alles, was wetterabhängig ist“, sagt Haufler. „Bei uns kann sogar der örtliche Schnupfklub sein Sommerfest versichern, wenn er eine Band, Essen und eine Hüpfburg bestellt hat.“ Wichtig sei, dass die Vertragssumme unter 100.000 Euro bleibe, was etwa große Festivals ausschließt. So große Events machen nur die großen Rückversicherer, die aber keine Versicherungen für jedermann anbieten.

Mit den Rückversicherern ist Wetterheld auch selbst im Geschäft. Sie sichern die Risiken des Unternehmens ab und garantieren so, dass fällige Auszahlungen an Kunden in jedem Fall fließen – egal, wie groß sie sind. Ohnehin betont der Betriebswirt, dass alles seriös und objektiv ist. Kunden müssen nur mindestens 14 Tage vor dem Termin das gewünschte Datum samt Uhrzeit und exakter Adresse eingeben. Das System ermittelt die nächstgelegene Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, und ein Algorithmus errechnet auf Basis der Wetterdaten der vergangenen 20 Jahre die Versicherungsprämie. Das Geld fließt automatisch, wenn die Wetterstation im versicherten Zeitraum eine vorher klar definierte Regenmenge meldet. „Das ist alles nachprüfbar“, sagt Haufler. „Streitfälle hatten wir bisher nicht.“

Corona schadete Start-up - Versicherer erlebten Rettung durch Versicherung

Damit die Kosten für die Versicherung nicht explodieren, gibt Haufler seinen Kunden einen Tipp: Nur die wichtigsten Tage mit dem höchsten Umsatz versichern. „In der Regel sind das Samstag und Sonntag.“ Doch selbst dann können ordentliche Summen herauskommen, die es etwas erträglicher machen, dass viele Fischsemmeln, Brezen oder Mandeln im Müll statt in den Mägen der Kunden gelandet sind. Wer zum Beispiel bei einem Volksfest oder einem Markt im Münchner Umland einen Essensstand aufstelle und für die beiden letzten Juni-Wochenenden einen Umsatz von 6000 Euro versichere, zahle derzeit rund 450 Euro. Regnet es an allen vier Tagen jeweils mehr als eine Stunde, bekommt er die komplette Summe – auch wenn die Umsatzeinbußen gar nicht so existenzbedrohend waren und die Gäste nach Ende des Regens dann doch kamen.

Umsatzeinbußen hatte Wetterheld übrigens auch schon selbst: Im März 2020 hatte das junge Unternehmen seinen ersten Kunden an Land gezogen, ein Bierfest in München. Haufler wollte persönlich bei seinem ersten Auftrag dabei sein und ist extra nach Bayern gereist. „Als ich dort war, habe ich erfahren, dass die Veranstaltung abgesagt wird – aber nicht wegen Regens, sondern wegen Corona.“ In der folgenden Pandemie hatten seine potenziellen Kunden dann größere Probleme als schlechtes Wetter. „Gerettet hat uns die Dürreversicherung für Landwirte, die wir kurz vor dem Lockdown an den Start gebracht haben.“ Am meisten wird heute dennoch die Regenversicherung für Reisende gebucht. Besonders häufig für den Gardasee, „dort haben wir dieses Jahr schon einige verregnete Urlaube bezahlt“.

Wer sich die zweite Augustwoche am Nordufer in Torbole mit Bargeld versüßen lassen will, falls es dort regnet, zahlt derzeit zum Beispiel 72,71 Euro. Der erste Regentag ist eigenes Risiko, ab dem zweiten gibt es dann aber 100 Euro pro Tag, also insgesamt maximal 600. Wer das Doppelte will, muss die Versicherungsgebühr auf 145 Euro verdoppeln. Trotzdem drückt Haufler jedem Urlauber die Daumen, dass die Sonne kräftig scheint. „Gutes Wetter im Urlaub ist einfach schöner – außerdem müssen wir dann auch nichts überweisen.“