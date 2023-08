CDU gegen „pauschale“ Erhöhung des Rentenalters – und fordert Ausnahmen

Von: Amy Walker

In der Debatte um die Zukunft der Rente hat sich nun auch die CDU eingeschaltet. Forderungen nach einer Erhöhung des Renteneintrittsalters für alle lehnt sie ab.

Berlin – Wie soll Deutschland mit der alternden Bevölkerung umgehen? Die Frage treibt Entscheidungsträger schon seit Jahren um. Jetzt gerade arbeitet die Bundesregierung an einem neuen Rentenpaket, das das Problem nochmal in Angriff nehmen soll. Mit der geplanten Aktienrente soll die Finanzierung des Rentensystems auf sicherere Beine gestellt werden. Doch an das besonders umstrittene Thema der Erhöhung des Renteneintrittsalters traut sich die Ampel-Koalition noch nicht ran.

Grimm: Höhere Lebenserwartung gleich höheres Renteneintrittsalter

Dafür streiten andere öffentlich darüber. Am Wochenende hat die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm die zunehmende Frühverrentung bei großen Teilen der Bevölkerung bemängelt – und eine schrittweise Erhöhung des Eintrittalters gefordert. „Nimmt die Lebenserwartung um ein Jahr zu, so würden zwei Drittel des zusätzlichen Jahres der Erwerbsarbeit zugeschlagen und ein Drittel dem Ruhestand.“ Ausnahmen müsse es bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen geben, so ihr Vorschlag.

Führende Politiker von CDU und FDP haben sich am Montag dagegen positioniert. „Die Politik braucht den Mut zu differenzierten Lösungen. Man kann nicht pauschal das Rentenalter erhöhen“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Es gibt Menschen, die bei steigender Lebenserwartung länger arbeiten können. Es gibt aber auch sehr viele, die schon mit 60 aus körperlichen Gründen nicht mehr können - ob etwa in der Pflege oder im Handwerk.“

Carsten Linnemann, neuer CDU Generalsekretär. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

Damit geht Linnemann gegen einen noch im Frühjahr vorgebrachten Vorschlag aus den eigenen Reihen, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Das von der CDU-Fachkommission Soziale Sicherung erarbeitete Papier sollte in das neue Grundsatzprogramm der Christdemokraten einfließen. Darin hieß es: „Konkret erhöht sich dann dadurch die Regelaltersgrenze um vier Monate für jedes gewonnene Lebensjahr“.

FDP will freiwilliges längeres Arbeiten attraktiver machen

Auch bei der FDP ist man sich nicht über eine pauschale Anpassung des Rentenalters einig. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober, sagte den Funke-Zeitungen: „Die Erhöhung des Renteneintrittsalters kommt allenfalls mit längeren Übergangsfristen in Betracht, denn Menschen planen ihre Rentenphase langfristig. Politik muss langfristigen Lebensplanungen gegenüber verlässlich sein.“

Doch müsse das freiwillige Arbeiten jenseits der Altersgrenze attraktiver und unbürokratischer werden, forderte Kober. „Hier müssen Grüne und SPD ihre Blockade aufgeben und arbeitsrechtlich pragmatische Lösungen mit uns auf den Weg bringen.“

Ökonomen fordern Abschaffung der Frührente

Veronika Grimm ist nicht die einzige Ökonomin, die eine Erhöhung des Renteneintrittsalters fordert. In einem Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vergangene Woche der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums ein Ende der Rente mit 63 ins Spiel gebracht. Sollte die Regierung keine komplette Abschaffung in Betracht ziehen wollen, müsse diese „hochproblematische Regelung“ zumindest eingeschränkt werden, damit gut ausgebildete Fachkräfte länger in Arbeit blieben, hieß es in dem Brief weiter.

Mit Material von KNA