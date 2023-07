Umgang mit Spenden: Schwere Vorwürfe an Tafel Deutschland - Es geht um drei Millionen Euro

Von: Amy Walker

Die Tafel Deutschland ist eine der bekanntesten gemeinnützigen Organisationen im Land. Zu 90 Prozent finanziert sie sich aus Spendengeldern. Doch was damit passiert, ist einem Bericht zufolge nicht immer klar.

Berlin – Schwere Vorwürfe gegen einen der bekanntesten gemeinnützigen Vereine in Deutschland: Bei den Spendengeldern an die Tafel Deutschland e.V. geht es vermutlich nicht ganz mit rechten Dingen zu. Das zeigt eine exklusive Recherche von Business Insider. Demnach ist nicht immer ganz klar, was mit den rund 23,7 Millionen Euro, die die Organisation 2022 erhalten hat, passiert ist. Noch dazu soll es dubiose Aufträge an die Frau des Vorsitzenden gegeben haben. Die Tafel Deutschland reagiert betroffen – weist die Vorwürfe aber zurück.

Tafel Deutschland: Drei Millionen Euro fehlen im Jahresbericht

Die Vorwürfe kommen für die Tafel Deutschland zur Unzeit. Gerade erst haben sich die Landesverbände mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewendet: Sie kommen an die Überleistungsgrenze, die Zahl derer, die zur Tafel kommen, habe sich teilweise verdoppelt. Gleichzeitig seien die Spenden, vor allem Lebensmittelspenden, zurückgegangen.

Die Landesverbände sind also in Not, brauchen mehr Unterstützung. Nun werden Fragen zum Umgang mit Spendengeldern bekannt: Der Dachverband hätte wohl noch mehr Geld. Aus internen Unterlagen, aus denen Business Insider zitiert, geht angeblich hervor, dass drei Viertel der erhaltenen Spendengelder an die Landesverbände weitergeleitet werden – 2022 waren das 8 Millionen Euro. Was mit den übrigen drei Millionen Euro passiert, die beim Dachverband bleiben, sei nicht ersichtlich, so der Bericht.

Was ebenfalls im aktuellen Jahresbericht fehlt, ist eine genaue Auflistung der Vorstandsgehälter. Es wird lediglich aufgelistet, dass 125.000 Euro insgesamt beim Dachverband für Löhne und Gehälter der Geschäftsführung verwendet wurden – nicht jedoch, wie sich diese Löhne verteilen. 2021 fehlte sogar jede Spur einer Lohnauflistung.

Tafel Deutschland gibt Aufträge an PR-Agentur der Frau des Chefs

Und auch bei den Spendengeldern, über die eine Nutzung bekannt ist, werden nun Fragen aufgeworfen. So soll der Vorsitzende der Tafel Deutschland, Jochen Brühl, Aufträge an die PR-Agentur seiner Frau, Miriam Gamper-Brühl, vergeben haben. Insgesamt handele es sich summiert von 2018 bis 2021 um etwas mehr als 6000 Euro. Ein noch harmloser Betrag, wenn man die fehlenden drei Millionen gegenüberstellt. Und dennoch fragwürdig.

Zudem soll Jochen Brühl 2019 Spendengelder der Tafel für die Promo seines eigenen Buchs „Volle Tonne, leere Teller: Was sich ändern muss.“ verwendet haben. Auch hier geht es mutmaßlich um vergleichbar niedrige Beträge: weniger als 6000 Euro, damit das Buch - das thematisch schon mit der Arbeit der Tafel zu tun hat - bei Events verkauft werden konnte. Doch die von der Tafel gekauften Bücher wurden auf diesen Veranstaltungen dann weiterverkauft - der Erlös ging vermutlich hauptsächlich an Jochen Brühl selbst.

Tafel Deutschland reagiert: „Sind getroffen“

In einer Stellungnahme, die Ippen.Media vorliegt, weist die Tafel Deutschland die Vorwürfe „entschieden zurück“. Da ungefähr die Hälfte aller Spenden üblicherweise am Ende des Jahres eingingen, könnten diese nicht rechtzeitig bis Jahresende an die Tafeln ausgezahlt werden – weshalb sie als „Sonderposten“ ausgewiesen würden, so die Tafel. Zudem würden Sonderposten für Digitalisierungsprojekte ausgewiesen.

„Für das laufende Jahr 2023 plant Tafel Deutschland Ausschüttungen in Höhe von fast 30 Millionen Euro an die Mitgliedsorganisationen. Dieser enorm hohe Wert wird unter anderem möglich durch Mittel aus den Sonderposten sowie eine einmalige Sonderförderung der Stiftung Deutsches Hilfswerk (Deutsche Fernsehlotterie),“ heißt es in der Stellungnahme weiter.

Gütesiegel der Tafel steht auf dem Spiel

All das ist dennoch Grund genug für das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), eine Untersuchung loszutreten. Das Institut überprüft den Umgang mit Spendengeldern bei gemeinnützigen Organisationen und verteilt dann Gütesiegel, wenn sie als förderwürdig gelten. Wer spenden möchte, kann dann durch die Gütesiegel des DZI sicherstellen, dass das Geld auch wirklich an den richtigen Stellen eingesetzt wird.

Auf Anfrage von Business Insider hat das DZI mitgeteilt, dass eine Prüfung der Tafel Deutschland erfolgen würde. Das bestätigte auch die Tafel Deutschland in ihrem Statement. „Auf Nachfrage hat uns das DZI mitgeteilt, dass die Darstellung unserer Gehaltsstruktur und der Gehälter der Geschäftsführung im Jahresbericht nicht ausreichend ist“, so die Tafel. Der Jahresbericht 2022 würde daher „umgehend“ angepasst.

Im schlimmsten Fall riskiert die Tafel, das Gütesiegel zu verlieren. Das wäre aber auch für das DZI ein ungewöhnlicher Schritt: Auf ihrer Webseite listet das Institut bisher keine einzige Organisation, der das Gütesiegel entzogen werden musste.