Satiremagazin „Titanic“ vor der Insolvenz: Herausgeber bitten um Rettungshilfe

Von: Amy Walker

Das Satiremagazin „Titanic“ ist bekannt für seine provokanten Titel © Maurizio Gambarini/dpa

Ist es vielleicht das Ende einer Ära? Die Herausgeber des Satiremagazins „Titanic“ senden Mayday: Der Untergang steht bevor. Doch es kann noch vor der Insolvenz gerettet werden.

Frankfurt – Seit seiner Gründung 1979 hat es einen festen Platz in der Medienlandschaft: Das Satiremagazin „Titanic“ hat schon für so manche Kontroverse gesorgt – aber dass es einfach auch zu einer freien Presselandschaft dazugehört, daran zweifelt keiner. Doch damit könnte schon bald Schluss sein: Die „Titanic“ droht unterzugehen. Zuerst berichtete die FAZ.

Titanic: Verlag braucht 5000 Abos zum Überleben

So meldet einer der Herausgeber, Oliver Maria Schmitt, dass der Verlag so schnell wie möglich 5000 Abos brauche, um bis Ende des Jahres durchzuhalten. Gehälter der Redakteure werden so gut wie gar nicht mehr bezahlt, pro Monat mache das Magazin ein Minus von 20.000 Euro. Hintergrund für die immer schwieriger werdende Finanzsituation seien steigende Druck- und Papierkosten und ein Rückgang der Auflage auf 15.000 Exemplare.

Damit startet das Magazin eine Werbeaktion, um das Ende doch noch abzuwenden. „Die schlechte Nachricht: TITANIC ist so pleite wie noch nie (Printkrise, Inflation, steigende Papierpreise, seltene Erden für die TITANIC-Büropflanzen, Massagesessel für die Chefredaktion). Die gute Nachricht: Sie können das ändern! Und zwar ganz einfach: Auf dieser Seite finden Sie alle Möglichkeiten, TITANIC zu unterstützen“, liest man jetzt auf der Webseite. Neben Abos wird auch für Spenden geworben, zudem könnte man eine Anzeige schalten, heißt es weiter.

„Katapult“ und „nd“ ebenfalls bedroht

Die „Titanic“ ist aber nicht das einzige bedrohte Printmedium der letzten Zeit. So hat in dieser Woche ebenfalls das Magazin „Katapult“ aus Greifswald bekanntgemacht, dass die Insolvenz droht. Gehälter der Redakteure konnten im August nicht ausgezahlt werden, die Pläne für eine Journalistenschule lägen erstmal auf Eis, so der Gründer Benjamin Friedrich in einer Nachricht. Auch „Katapult“ bittet um Abos und Spenden, um die Insolvenz abzuwenden.

Ähnlich geht es auch der Zeitung „nd“ (früher Neues Deutschland), die seit Juni um Abos und Spenden bittet, um eine Finanzierungslücke von 635.000 Euro zu schließen.

Auch wenn es die „Titanic“ schaffen sollte: Die Herausgeber werden darüber nachdenken müssen, wie sie in Zukunft Satire machen wollen. Gegenüber der FAZ sagt Oliver Maria Schmitt, dass die massive Konkurrenz von öffentlich-rechtlichen Satiresendungen wie der „Heute Show“ oder „ZDF Magazin Royale“ - die aus Rundfunkgebühren finanziert werden - dem Magazin „reingrätschen“. Man müsse sich überlegen, wie die „Titanic 5.0“ aussehen solle.